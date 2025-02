James Bond passa nelle mani di Amazon Mgm Studios, gli storici produttori: “Facciamo un passo indietro”

James Bond passa nelle mani di Amazon. Questo è quanto è emerso dalla diffusione di un comunicato comparso sul sito della casa di produzione Eon, di Barbara Broccoli e Michael G Wilson, in cui si parla del passaggio della spy saga più famosa del cinema, al colosso di Jeff Bezos. Si tratta di una nuova era, in cui le decisioni sul futuro dello storico agente della Corona inglese, dovranno essere concordate ai piani alti di Amazon MGM Studios.

Nel comunicato si parla di una joint venture, ovvero un'associazione temporanea tra due imprese, nel caso specifico la casa cinematografica Eon e Amazon, il che lascerebbe intendere che ci sarà una collaborazione continuativa tra le due realtà produttive, ma a conti fatti sarà Amazon a decidere cosa accadrà alla spia inglese più nota del cinema. Sia Barbata Broccoli che Michael Wilson hanno fatto sapere di aver voluto, in maniera consapevole, fare un passo indietro per lasciare la produzione del film. A dirsi fiero di questo nuovo progetto è stato Mike Hopkins, capo di Prime Video e Amazon MGM Studios che ha dichiarato:

Siamo onorati di avere la possibilità di portare avanti un amato patrimonio culturale e di introdurre la nuova fase del leggendario 007 al pubblico di tutto il mondo. Siamo grati ad Albert R. Broccoli e Harry Saltzman per aver portato James Bond nei cinema e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli per la convinta dedizione con la quale hanno accudito l’eredità di un personaggio che in 60 anni di storia è diventato iconico.