Il ragazzo dai pantaloni rosa su Netlfix: quando esce in streaming il film sulla storia di Andrea Spezzacatena Dopo il grande successo al cinema, il film "Il ragazzo dai Pantaloni Rosa" arriva su Netflix. Sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 19 marzo. Si tratta della vera storia di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo, che si tolse la vita nel novembre 2012 all'età di 15 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Il ragazzo dai Pantaloni Rosa arriva su Netflix. Dopo il grande successo al box office, che l'ha incoronato come il più visto nel 2024, il film arriva sulla piattaforma streaming. Nel cast Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca. Si tratta della vera storia di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo, che si tolse la vita nel novembre 2012 all'età di 15 anni.

Quando esce su Netflix Il ragazzo dai pantaloni rosa

Dopo il grande successo nelle sale, il film Il ragazzo dai pantaloni rosa arriva su Netflix. Sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire da mercoledì 19 marzo, stesso giorno in cui si celebra la festa del papà. Il protagonista, Andrea Spezzacatena, è interpretato dall'attore Samuele Carrino. Nel cast ci sono anche Sara Ciocca, Andrea Arru, Corrado Fortuna e Claudia Pandolfi. Quest'ultima interpreta la mamma del ragazzo, Teresa Manes, e sui social si era mostrata in lacrime dopo aver letto i commenti arrivati in seguito alla visione del film.

La vera storia di Andrea Spezzacatena, protagonista de Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il film Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta la storia di Andrea Spezzacatena, ragazzo che si è tolto la vita a 15 anni perché vittima di bullismo e cyberbullismo. Solo dopo la sua morte, la madre scoprì dal suo profilo social che il figlio veniva preso in giro. La donna, Teresa Manes, decise poi di raccontare la vicenda in un libro, a cui è ispirato il film. Il ragazzo fu preso di mira a scuola dai compagni perché un giorno si presentò in classe indossando pantaloni rosa (prima rossi, poi scoloriti a causa di un lavaggio sbagliato), che gli valsero l'appellativo di "il ragazzo dai pantaloni rosa". Il film è stato oggetto di dibattito per i ragazzi nelle scuole, dove era stato proiettato in anteprima, e ha incassato 9 milioni di euro, attestandosi come il film più visto nel 2024.