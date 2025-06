Il ragazzo dai pantaloni rosa da film diventa musical: chi sarà il protagonista e quando sarà a teatro

video suggerito

Dal film al musical, la storia di Andrea Spezzacatena trova una nuova forma per essere raccontata perché possa sradicare la piaga del bullismo che distrugge la vita di tanti giovani. Protagonista del musical sarà ancora una volta l'attore Samuele Carrino. Quando sarà possibile assistere allo spettacolo al Sistina.

A cura di Daniela Seclì

Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un musical dopo il successo del film. La storia di Andrea Spezzacatena merita di continuare a essere raccontata perché possa sradicare la piaga del bullismo che distrugge la vita di tanti giovani. Protagonista del musical sarà l'attore Samuele Carrino che ha interpretato Andrea Spezzacatena nel film prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films.

Il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa da febbraio 2026 in scena al Sistina

Lo spettacolo che ripercorre la storia di Andrea Spezzacatena andrà in scena in esclusiva a Roma a febbraio 2026 al Sistina. Il musical è adattato da Roberto Proia e da Massimo Romeo Piparo e si pone l'obiettivo, come il film, di portare alla platea un messaggio importante, in cui l'arte e la musica diventano un mezzo per denunciare la piaga del bullismo che distrugge le vite dei giovani. Non solo, il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa si propone di infondere speranza per poter guardare con fiducia al futuro.

La storia di Andrea Spezzacatena interpretato da Samuele Carrino

Andrea Spezzacatena aveva 15 anni quando si tolse la vita a causa del bullismo e del cyberbullismo che aveva subito. Era il 20 novembre 2012. Il titolo del film e del musical fa riferimento al nome di una pagina Facebook che nacque per denigrarlo dopo che Andrea si era recato a scuola indossando un paio di pantaloni rossi che, scoloriti, sembravano rosa. Quei pantaloni rosa oggi sono diventati il simbolo della lotta al bullismo. A interpretare Andrea Spezzacatena è l'attore Samuele Carrino, già protagonista del film campione di incassi tratto dal libro "Andrea oltre il pantalone rosa" scritto dalla madre Teresa Manes. Il film ha poi riscontrato grande successo anche una volta approdato su Netflix. Nel musical ritroveremo anche Canta ancora, la canzone di Arisa sarà l'anima della colonna sonora del musical. Il progetto sarà impreziosito da numerosi brani contemporanei.