Il Pinocchio di Guillermo del Toro arriva a dicembre 2022 su Netflix Il sogno tanto atteso del regista de Il labirinto del fauno e La forma dell’acqua diventa finalmente realtà: a dicembre 2022 solo su Netflix.

Netflix ha fatto un grande annuncio nella giornata di oggi, lunedì 24 gennaio, rilasciando il teaser ufficiale del Pinocchio di Guillermo del Toro. Il sogno tanto atteso del regista de Il labirinto del fauno e La forma dell'acqua diventa finalmente realtà: a dicembre 2022. Sarà una delle proposte principali, la ciliegina sulla torta per gli abbonati Netflix che concluderanno il 2022 con una proposta di livello assoluto; qualcosa a cui Guillermo del Toro lavora da tutta una vita.

Il progetto di Guillermo del Toro

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante musical in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Il cast di Pinocchio

Il film diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell'Oscar Tilda Swinton. Sarà una perla assoluta e unica per il mondo del mercato in streaming.

Un progetto stellare che ha avuto una genesi davvero complessa. Si tratta del sogno di una vita di Guillermo del Toro, che si è occupato anche di sceneggiatura e testi delle canzoni. Le riprese, iniziate ad autunno 2019, sono andate avanti per quasi due anni e non sono mai state interrotte, nemmeno durante la prima ondata di coronavirus.