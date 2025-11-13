spettacolo
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Il Maestro con Pierfrancesco Favino è un film sul tennis ma il campo in cui si gioca non è mai lo stesso

Il Maestro di Andrea Di Stefano è un film sul tennis che si propone di cambiare sempre campo. Il gioco è centrale come lo è anche la vita dei due protagonisti, Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli, uniti nel match più complicato di tutti, quello in cui scoprono quanto è bello perdere per tornare vincenti.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Eleonora D'Amore
38 CONDIVISIONI
Immagine

Oggi, giovedì 13 novembre, esce al cinema il film Il Maestro di Andrea Di Stefano e rientra sicuramente nei consigliati del weekend. È un film sul tennis ma si propone di cambiare sempre campo. Il gioco è centrale come lo è anche la vita dei due protagonisti, Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli, uniti nel match più complicato di tutti, quello in cui scoprono quanto è bello perdere per tornare vincenti.

Lo sfondo è quello di un'estate di fine anni Ottanta, con le sue canzoni (preparatevi a riscoprire, per poi cantare a squarciagola, Stella Stai di Umberto Tozzi e Cuccurucucù di Battiato) e i suoi colori, le spiagge che attivano il loro richiamo verso il mare e le notti madide di sudore con la luce della tv ancora accesa. In questo good, road e sport – movie, c'è il personaggio di Raul Gatti che veste in ciniglia e si alimenta di alcol e psicofarmaci per riuscire a guardarsi allo specchio con un sorriso, alla guida di una macchina che trasporta il piccolo Felice Milella, che ha 13 anni e tanta aspettativa paterna in un borsone che mette a dura prova il suo equilibrio.

Immagine

I due compiranno questo viaggio in un'Italia in miniatura, rendendo ogni tappa una sconfitta e scoprendo così che solo sapendo perdere, e perdersi, si è capaci di ritrovare un contatto autentico con qualsiasi forma di vittoria. Palline da tennis, divise di ordinanza, scarpette arrossate dalla terra e racchette pronte a colpire l'avversario, tutto in questo film ci parla dello sport più seguito dopo il calcio. Uno sport che, a livello nazionale, vive una fortunata stagione grazie alle imprese di Jannik Sinner e al tifo che il suo sentirsi sempre il numero due, pur occupando spesso il primo posto, ha innescato.

Leggi altro di questo autore
Eleonora
D'Amore
Il Diavolo veste Prada 2 ha una data di uscita e un teaser trailer: chi tornerà nel cast e chi no, le ultime notizie
Eleonora
D'Amore
Vittorio Sgarbi da Vespa, la figlia Evelina: "Trascinato in Rai per promuovere il libro, sembrava un vecchio di 90 anni"
Eleonora
D'Amore
È morto Cleto Escobedo III, leader della band "Jimmy Kimmel Live!": il pianto del conduttore per l'amico di una vita

Ma questo lungometraggio che Andrea Di Stefano ci dona pescando nel suo passato, la storia è infatti in parte autobiografica, offre anche l'occasione di cambiare campo e scoprire parti di noi che a volte si nascondono nei punti morti dei singoli corridoi. L'analisi si avvale di due strumenti narrativi parimenti efficaci: l'ironia e il dramma. Si ride molto e di gusto, poi si cede il passo a un tipo di sofferenza funzionale per consentirsi di lasciare andare per fare spazio al nuovo. quella in cui entrambi si arrendono alle proprie fragilità per accogliere la parte migliore di sé. I déjà vu non saranno pochi.

Film
38 CONDIVISIONI
Immagine
Eleonora D'Amore
Casertana di origine, napoletana di adozione. Laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università L'Orientale di Napoli, sono Caposervizio dell'area spettacolo a Fanpage.it dal 2010, anno in cui il giornale è nato. Cinefila e appassionata di tv, nel tempo libero mi alleno a supportare un cognome impegnativo. 
Immagine
Intervista
Giuseppe Giofrè: “A The Traitors ho manipolato tutti. Rocco Tanica? Non è un amico”
Giuseppe Giofrè: "Volevo essere stron*o. Da piccolo venivo bullizzato, non uscivo di casa per paura"
"Rocco Tanica ha giocato sporco, ha fatto il nostro nome e non poteva"
La reazione dei leali e come spenderà i soldi vinti
Le pagelle di The Traitors: Giofrè burattinaio (voto 9), Tanica zio matto (voto 8,5) e Pollio ingenua (voto 5)
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views