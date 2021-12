I Me contro Te tornano al cinema con Persi nel tempo: “Siamo rimasti quelli di 7 anni fa” Uscirà il primo gennaio il terzo film della coppia campione di incassi al cinema. In “Persi nel tempo” i Me contro te viaggiano in un futuro che richiama anche all’antico Egitto.

A cura di Andrea Parrella

Altro che Checco Zalone, altro che blockbuster, il fenomeno cinematografico degli ultimi anni in Italia si chiama Me contro Te. Il duo composto da Luì e Sofì, o meglio Luigi Calagna, classe 1992 e Sofia Scalia, classe 1997, si prepara a vedere confermato il proprio successo con il ritorno in sala del 1 gennaio, quando arriverà al cinema il terzo atto della loro trilogia: Me contro te Il Film – Persi nel tempo. Siciliani di Partinico, coppia anche nella vita con un matrimonio già in programma, Calagna e Leuzzi sono diretti da Gianluca Leuzzi in questo nuovo film che chiude il ciclo di successi cinematografici, iniziato con ‘La vendetta del signor S' del 2020 e Il mistero della scuola incantata', uscito a settembre 2021 e diventato il titolo italiano più visto dell'anno.

La trama di Me contro te – Persi nel tempo

Questa nuova fatica cinematografica vede la coppia calarsi viaggiare nel tempo, ispirandosi dichiaratamente a quel Ritorno al Futuro che ha cambiato la storia del cinema, segnando l'immaginario degli spettatori. In "Persi nel tempo" Luì e Sofì si ritrovano protagonisti di un viaggio nel tempo insieme ai ‘nemici' Signor S (Pierpaolo Zizzi) e Perfidia (Antonella Carone), trasportati in un futuro del tutto anomalo dominato in parte dai robot e in parte segnato dall'Antico Egitto, sul quale vuole regnare l'ambiziosa Viperiana (Martina Palmitesta).

"Siamo gli stessi che hanno iniziato 7 anni fa"

Una nuova avventura cinematografica che i due hanno raccontato all'Ansa: "Ci siamo ispirati a film che amiamo molto come Ritorno al futuro, ma anche da Scooby-Doo, o storie Marvel, come Iron Man o The Avengers. Speriamo di lasciare i nostri fan a bocca aperta". A dispetto del successo, il loro approccio resta semplice, come quello degli inizi e questo sembra essere il segreto: "Ci sentiamo sempre gli stessi ragazzi che hanno iniziato 7 anni fa, in una cameretta, in Sicilia e cerchiamo costantemente di migliorare artisticamente e dal punto di vista tecnico".

I numeri di Me contro Te

Un successo al cinema da 14 milioni 700 mila euro di incasso complessivi che per i Me contro Te non sarebbe stato possibile senza social e Youtube, dove Luì e Sofì hanno costruito la loro fan base e sono riusciti a conquistare milioni di giovanissimi fan (soprattutto fra i 4 e i 10 anni) a partire dal 2014, quando, con frequenza giornaliera, hanno iniziato a pubblicare i loro video basati su humour, piccole avventure e canzoni.