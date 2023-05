Gabriele Mainetti dopo Freaks out: un film sul kung fu con Giallini, Ferilli e Zingaretti Gabriele Mainetti sta girando il suo terzo lungometraggio: sarà un film sul kung fu, ambientato nella multietnica zona di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma, con Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti e l’artista cinese di arti marziali Liu Yaxi.

Gabriele Mainetti, noto a livello internazionale per Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks out, è pronto a uscire con il suo terzo lungometraggio. Sta girando un film sul kung fu ambientato nella multietnica zona di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma con Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti e l'artista cinese di arti marziali Liu Yaxi.

Un film sul kung fu: un accenno di trama

Le riprese sono iniziate da poco a Roma e Vision Distribution si occuperà della vendita dei diritti del terzo lungometraggio di Gabriele Mainetti al mercato di Cannes. Ambientato nel melting pot cosmopolita del quartiere romano di Piazza Vittorio, l'ultimo lavoro di Mainetti vedrà incrociarsi due anime molto diverse, una è quella del figlio di un ristoratore locale indebitato, sparito con la sua amante. L’altra, quella di una giovane donna misteriosa appena arrivata nella capitale alla ricerca della sorella scomparsa. “Uniti dal destino, i due si troveranno catapultati nei bassifondi della Roma criminale“, si legge nella sinossi. “Per sopravvivere dovranno combattere fianco a fianco in una travolgente avventura senza esclusione di colpi, sfidando eserciti di criminali spietati, ma soprattutto antichi pregiudizi e diversità culturali".

Il cast del nuovo film di Gabriele Mainetti

Il film di Gabriele Mainetti, che al momento non ha un titolo, vede nel cast l'artista cinese di arti marziali Liu Yaxi, che è stata la controfigura di Liu Yifei nel film della Disney "Mulan", insieme all'italiano Enrico Borello ("Lovely Boy"), Sabrina Ferilli (reduce dalle riprese dell'ultimo film di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, a 27 anni dall'iconico Ferie d'Agosto, di cui è sequel), Marco Giallini e Luca Zingaretti.

Gli sceneggiatori, i produttori e la distribuzione

Il film è scritto da Gabriele Mainetti con gli sceneggiatori Stefano Bises (Gomorra) e Davide Serino (The Bad Guy). È prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, la compagnia di Fremantle che sta ancora festeggiando per il successo ai David di Donatello del film Le Otto Montagne, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, che aveva già vinto il premio della giuria lo scorso anno a Cannes. A bordo ci sono anche Vision Distribution e Goon Films di Mainetti in collaborazione con la tedesca DCM, che distribuirà il film in Germania, Austria e Svizzera, e la francese Quad Films, che invece lo distribuirà in Francia. Vision si occuperà anche della distribuzione in Italia.