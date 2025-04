video suggerito

Follemente di Paolo Genovese supera se stesso e batte il record di Perfetti Sconosciuti al box office Con 17.409.055€ e 2.387.306 presenze in sala, Follemente di Paolo Genovese supera se stesso e batte il record al box office di Perfetti Sconosciuti. Quest’ultimo incassò 17.360.000 €, diventando uno dei film più visti della stagione 2015-16. Dopo un esordio eccezionale, FolleMente si è attestato come il film italiano più visto della stagione, nonché il miglior incasso italiano del 2024 e del 2025 fino a oggi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con 17.409.055€ e 2.387.306 presenze in sala, Follemente di Paolo Genovese supera se stesso e batte il record al box office di Perfetti Sconosciuti. Quest'ultimo incassò 17.360.000 €, diventando uno dei film più visti della stagione 2015-16. Dopo un esordio eccezionale, FolleMente si è attestato come il film italiano più visto della stagione, nonché il miglior incasso italiano del 2024 e del 2025 fino a oggi. Un risultato che lo ha definitivamente consacrato come l’evento cinematografico della stagione. Numerose le richieste di remake già pervenute dal mercato estero.

Il commento di Lotus Production: "Superata ogni aspettativa"

"I risultati straordinari di FolleMente", riferiscono la presidente e Ceo di Lotus Production Raffaella Leone e il Ceo Andrea Leone, "hanno superato ogni aspettativa andando oltre perfino a quelli di Perfetti sconosciuti. Un traguardo che ci riempie d'orgoglio e che è il frutto dell'eccezionale talento di Paolo Genovese, della forza di un cast incredibile, della bellissima scrittura degli sceneggiatori e del lavoro impeccabile della distribuzione di 01″.

Paolo Del Brocco, Rai cinema: "Motivo di orgoglio"

"Oltre a superare l'incasso di Perfetti sconosciuti", ha aggiunto Paolo Del Brocco, Ad di Rai Cinema, "la commedia di Paolo Genovese segna un altro primato, consentendoci, proprio quest'anno, al compimento del 25° anno di attività di Rai Cinema, di tagliare un traguardo straordinario. Con FolleMente raggiungiamo il record di incasso mai conseguito prima da 01 Distribution, stabilendo un risultato unico nella nostra storia. Per noi è un motivo di grande orgoglio, che ci offre l'occasione di riguardare al nostro percorso come un lungo viaggio che ha attraversato il cinema nei suoi diversi mondi e che ci ha consentito di scrivere delle belle pagine insieme al pubblico, ai registi, agli autori e ai produttori. A tutti va il nostro ringraziamento. E grazie al pubblico che continua a rispondere e a premiare il cinema al cinema".

Leggi anche Conclave: dove vedere il film in streaming a pagamento e quando arriva in tv

01 Distribution, Luigi Lonigro: "Un film da record"

Luigi Lonigro, direttore 01 Distribution, ha concluso: "Primo film italiano per incassi dal 2024 ad oggi, primo film assoluto per incassi nella storia di 01 Distribution, primo film per incassi nella storia di Rai Cinema, primo film per incassi nella storia di Lotus/Leone Film Group. Questi e tanti altri sono stati i record battuti da FolleMente".