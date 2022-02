Eternals, il film di Chloé Zhao da oggi anche in blu-ray e dvd Eternals è il film che ha introdotto all’interno del Marvel Cinematic Universe nuovi temi e nuovi supereroi. Dopo il successo al cinema e in streaming su Disney+, arriva anche in Blu-Ray.

Eternals è il film che ha introdotto all'interno del Marvel Cinematic Universe nuovi temi e nuovi supereroi, alzando di una tacca l'asticella sul piano dei contenuti. Diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, il film è disponibile da oggi 15 febbraio in Blu-Ray, DVD, 4K UHD e UHD Steelbook. Su Fanpage.it, una clip in esclusiva dai contenuti speciali con approfondimenti su uno dei fiori all'occhiello di tutta la produzione: i costumi. Tra i contenuti extra da non perdere, anche quattro scene eliminate e poi approfondimenti inediti con il cast e i filmmaker e il commento audio della regista Chloé Zhao.

Di cosa parla Eternals

Eternals, uscito al cinema il 3 novembre 2021 e successivamente disponibile su Disney+, è il terzo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Gli Eterni sono un gruppo di eroi immortali creati da essere cosmici chiamati i Celestiali, mandati sulla Terra per proteggere l'umanità dal pericolo dei Devianti, loro acerrimi nemici. Il cast è incredibile: Gemma Chan è Sersi, amante dell'umanità; Richard Madden è l'onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani è Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh è Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry interpreta l'intelligente inventore Phastos (è il primo supereroe dichiarato gay nel MCU); Lauren Ridloff interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.