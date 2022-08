Eternals 2 si farà con Chloe Zhao alla regia, lo spoiler di Patton Oswalt Patton Oswalt si lascia sfuggire uno spoiler sul sequel di Eternals. Il film si farà, ancora una volta con Chloe Zhao alla regia.

A cura di Stefania Rocco

Eternals 2 si farà. Ad annunciarlo involontariamente è stato Patton Oswalt che ha doppiato Pip il Troll nella scena post-credit di Eternals. Uno spoiler che anticipa l’annuncio dei Marvel Studios, rimasti in un rigoroso silenzio sulla questione. Ospite del Today Show, Oswalt stava parlando di una possibile nuova collaborazione degli studios con Harry Styles (aveva interpretato il ruolo di Starfox, il fratello di Thanos, nel finale di Eternals), quando si è lasciato sfuggire lo spoiler: “Hanno annunciato che ci sarà un sequel di Eternals, Chloe Zhao lo dirigerà. Quindi si spera che ci saranno altre avventure di Starfox e Pip”.

La Marvel non ha ancora confermato un sequel di Eternals

In realtà, diversamente da quanto dichiarato da Oswalt, la Marvel non ha ancora ufficialmente annunciato alcun sequel di Eternals durante l’ultimo Comic-Con, pur riservandosi diverse date di uscita per i progetti MCU fino alla misteriosa Fase 7: un annuncio circa un sequel di Eternals potrebbe quindi trovare facilmente una collocazione. La Fase 6, ad esempio, si compone di soli tre titoli: i Fantastici Quattro e i due film della saga degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, che chiuderanno la saga del Multiverso. Non è escluso che l'annuncio di un sequel del film possa trovare spazio nel corso del prossimo D23 Expo, previsto per settembre.

Il cast di Eternals

A far parte del cast di Eternals, film prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, sono stati gli attori Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lia McHugh (Sprite), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig), Don Lee (Gilgamesh), Kit Harington (Dane Whitman), Salma Hayek (Ajak) e Angelina Jolie (Thena). A firmare la sceneggiatura sono stati Chloé Zhao e Patrick Burleigh e Ryan & Kaz Firpo, mentre il soggetto è di Ryan Firpo & Kaz Firpo.