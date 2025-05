È morto Samuel French, l’attore scoperto da Martin Scorsese aveva 45 anni

video suggerito

È morto a soli 45 anni l'attore Samuel French. Lo aveva scoperto e lanciato nel cinema che conta Martin Scorsese, affidandogli una parte in "Killers of the Flower Moon", interpretando l'agente federale CJ Robinson al fianco di Robert De Niro. A dare notizia della sua morte, l'amico e regista Paul Sinacore via Instagram.

"Samuel aveva dentro di sé il fuoco della recitazione"

Secondo quanto si apprende dalle agenzie, l'attore si è spento venerdì 9 maggio in un ospedale di Waco, in Texas, sua città natale dove era tornato per ricevere le ultime cure. Lottava da anni contro un tumore che si era diffuso lungo tutto il corpo. Il regista e amico Paul Sinacore ha scritto:

Samuel era un caro amico e un attore incredibile. Insieme abbiamo vissuto un viaggio straordinario, dando tutto ciò che avevamo per realizzare una visione creativa condivisa. Samuel aveva dentro di sé un fuoco per la recitazione che bruciava in ogni singola inquadratura, senza filtri, impavido, vivo. Si è dato completamente al lavoro, e questo si vedeva. Il mio pensiero va alla sua famiglia, e soprattutto a sua figlia, l'amava profondamente e parlava spesso di lei con orgoglio e tenerezza

La carriera

Samuel French era nato il 26 gennaio 1980 a Waco, in Texas. L'attore aveva visto la sua carriera decollare tardi, ma grazie all'opportunità offerta da Martin Scorsese in "Killers of the Flower Moon" il suo nome era diventato sempre più riconosciuto. Lascia una moglie e una figlia. L'ultima interpretazione di French è stata proprio sotto la direzione di Sinacore nel film "Towpath", attualmente in fase di post-produzione. Ambientata nel 1964, durante il movimento per i diritti civili, la pellicola vede l'attore texano nei panni del detective Bernard Crooke, in un cast che include anche Eric Roberts. "Quel film significava il mondo per lui", ha confidato Sinacore. "Sono profondamente addolorato per la sua perdita e vorrei solo che avesse potuto vedere il montaggio finale".