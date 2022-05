È morto Fred Ward, indimenticabile partner di Kevin Bacon nel film Tremors È morto l’attore protagonista con Kevin Bacon di uno dei film horror simbolo degli anni ’90.

Hollywood piange la scomparsa di Fred Ward. L'attore aveva 79 anni. Resterà scolpita nella memoria di tanti appassionati di horror e fantascienza il film "Tremors" in cui Fred Ward fu protagonista insieme a Kevin Bacon. La storia era semplice: creature sotterranee gigantesche, molto simili ai vermi, mietono vittime a ripetizione strisciando per il deserto. Fred Ward era Earl Bassett, tuttofare e socio in affari di Val McKee, interpretato proprio da Kevin Bacon.

La carriera

Fred Ward era nato a San Diego, in California, il 30 dicembre 1942 da famiglia di origini irlandesi, scozzesi e cherokee. Fred Ward ha recitato in tantissimi ruoli e con tanti registi di primo piano: Robert Altman e Roberto Rossellini, tra tutti. Era molto atletico, merito del fatto di essere stato un ex pugile e di aver fatto parte per tre anni nell'esercito. Ha lavorato anche come boscaiolo in Alaska. Fred Ward è stato anche nel cast di "Fuga da Alcatraz" (1979), "I guerrieri della palude silenziosa" (1981) e "Il mio nome è Remo Williams" (1985). Nel 1990 arriva "Tremors" e il ruolo di Earl Bassett ripreso anche nel sequel del 1996, Tremors 2: Aftershock. Fred Ward ha partecipato anche in alcune serie tv, tra tutte "Grey's Anatomy".