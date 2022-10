È morta María Salud Ramírez Caballero, la nonna a cui si è ispirato il film Coco aveva 109 anni È morta all’età di 109 anni María Salud Ramírez Caballero, la Nonna messicana Coco a cui si è ispirato il film, capolavoro targato Pixar in co produzione Disney.

A cura di Gaia Martino

È morta María Salud Ramírez Caballero, la signora che ha ispirato il film Coco, la pellicola che racconta la storia di Miguel, un piccolo messicano che sogna di diventare un musicista come il suo idolo. Esisteva davvero la bisnonna di Miguel, Mamà Coco, simbolico personaggio del film capolavoro Pixar in co produzione con Disney del 2017. Era una delle donne più longeve del Messico, si è spenta infatti all'età di 109 anni. A darne notizia è Roberto Monroy, segretario al Turismo di Michoacán, stato del Messico in cui viveva la nonna.

L'annuncio della morte da Roberto Monroy

María Salud Ramírez Caballero nota per essere la nonna messicana identica alla bisnonna di Miguel in Coco viveva a Santa Fe de la Laguna, a Michoacan, la stessa città dove è nata, vicino al lago turistico Patzcuaro. Roberto Monroy, segretario al Turismo dello stato del Michoacan, ha dato il triste annuncio su Facebook.

"Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Doña María Salud Ramírez Caballero, ‘Mamá Coco’, una donna instancabile ed esempio di vita, che è stata fonte di ispirazione per questo amato personaggio che ha girato il mondo. Le mie preghiere per il suo riposo e per la sua famiglia".

Le cause della morte non sono state specificate.

Artigiana dell'argilla che realizzava vasi e altri oggetti, è diventata mamma di tre figli, nonna di molti nipoti e pronipoti. Fisicamente è sempre stata identica a Coco, e nonostante non avesse mai avuto comunicazioni o inviti da parte della Disney, si disse sicura di aver ricevuto visite dalla Pixar in passato. Molti degli edifici e delle costruzioni viste nel cartone animato ricordano le strade di casa loro, spiega TMZ, segno che attesterebbe la visita. Dopo l'uscita del film si trovò invasa da visitatori, persone da tutto il mondo si sono recate da lei per scattare fotografie.