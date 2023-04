È morta Jung Chae-yul, l’attrice coreana aveva solo 26 anni: si sospetta suicidio Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile è stata trovata morta l’attrice Jung Chae-yul. È stata protagonista della serie tv “Zombie Detective”.

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile è stata trovata morta l'attrice Jung Chae-yul. È stata protagonista della serie tv "Zombie Detective", era apparsa nel survival horror "Devil's Runway" ed era apparsa nel film "Deep" del 2018. La notizia della morte è stata confermata dalla Management S, che non ha rivelato dettagli sulla sua morte.

L'annuncio

La notizia della sua morte confermata dall'agenzia Management S ha rivelato: "L'attrice Chae-yul ha lasciato questa parte di mondo l'11 aprile 2023. Preghiamo che Chae-yul, che è sempre stato sincera nel suo lavoro, possa riposare in pace in un luogo pieno d'amore". Secondo i desideri della sua famiglia, Jung avrà un funerale privato. Al momento della sua morte, stava girando un ruolo da protagonista in "Wedding Impossible", una serie drammatica coreana adattata da un romanzo su un'attrice che affronta un finto matrimonio con un uomo gay.

Le voci sul suicidio

Si erano sviluppate voci non confermate su un possibile suicidio. L'agenzia dell'attrice ha chiesto di non diffondere notizie in questo senso: "Vi chiediamo vivamente di astenervi dallo scrivere articoli o diffondere voci differenti dalla nostra versione". Un'ipotesi data dal fatto che la scena dell'entertainment coreano ha visto già una serie di morti di giovani artisti, molte delle quali confermate come morti per suicidio. È stata inevitabile, pertanto, che anche su Jung Chae-yul siano piovute queste indiscrezioni e queste voci.

Tutta la industry coreana è nota per sottoporre i suoi artisti a estenuanti ritmi, lanciati nel meccanismo del mercato senza alcuna garanzia e senza apprendistato. Gli artisti molto spesso si ritrovano a vivere tra problemi di salute mentale anche gravi. Tra le morti più recenti: Goo Hara, stella del K-Pop, Sulli, 25 anni, Jeon Mi-seon, 48 anni.