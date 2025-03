Dragon Ball Z – La battaglia degli dei: il 16 marzo la versione completa al cinema per la prima volta in Europa

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La saga di Dragon Ball ritorna al cinema. E lo fa come sempre: col botto. Il 16 marzo sul grande schermo arriva "Dragon Ball Z – La battaglia degli dei", capitolo numero quattordici della saga cinematografica basata sul manga di Akira Toriyama, con 20 minuti aggiuntivi rispetto alla versione proiettata nei cinema italiani ed europei nel 2013, che fece registrare in soli due giorni quasi un milione di euro di incassi al botteghino soltanto in Italia.

Cosa ci sarà di nuovo in Dragon Ball Z – La battaglia degli dei

Il film arriva per una sola data, quella di domenica 16 marzo: unica chance per vedere il film non solo nella sua lunghezza originale (la versione trasmessa nel mercato europeo venne tagliata per arrivare ad 85 minuti di girato rispetto ai 105 originali), ma anche in lingua giapponese con sottotitoli in italiano e dunque con la storica doppiatrice Masako Nozawa a prestare la sua voce a Son Goku, oltre ai piccoli camei di Kaori Matsumoto (judoka medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e bronzo a Rio de Janeiro nei pesi leggeri – 57 kg) nel ruolo di una poliziotta, della cantante Shoko Nakagawa, voce storica del pokemon Pichu, che qui interpreta il Pesce Oracolo (cui presterà la voce anche nel sequel Dragon Ball Z – La resurrezione di ‘F'), nonché del presentatore televisivo Shin'ichi Karube, che invece interpreta un venditore di sushi.

Quando e dove vedere Dragon Ball Z – La battaglia degli dei al cinema

Il film completo e in lingua originale sarà trasmesso nelle sale italiane soltanto il 16 marzo. Dal 17 al 19 verrà invece riproposta la versione tradizionale, senza i 20 minuti aggiuntivi e con il doppiaggio italiano (tra i quali, oltre ad Andrea Ward come Goku, spicca un monumentale Francesco Pannofino a prestare la voce di Al Satan). Per scoprire quali sale trasmetteranno la versione originale e quali il film visto nel 2013, è possibile consultare l'elenco fornito da Nexo Studios a questo link.

Dragon Ball Z – La battaglia degli dei: trama e aneddoti

La trama del film è ovviamente "nota": come spiegato in passato anche dal compianto Akira Toriyama, il film si svolge tra i capitoli 517 e 518 del manga e tra gli episodi 288 e 289 dell'anime, dunque durante il decennio successivo alla sconfitta di Majin Bu, con la Terra "in pace" prima dell'arrivo del Dio della distruzione Beerus, accompagnato dal suo fedele Whis, intenzionato a incontrare colui che aveva sconfitto Freezer. Nota a margine: Beerus, che ha le sembianze di un gatto di razza cornish rex, è ispirato al gatto che aveva lo stesso Akira Toriyama. Questi, infatti, si era ammalato e il veterinario gli aveva annunciato una morte imminente. E invece, il gatto si riprese da solo improvvisamente, e il veterinario scherzò con Akira Toriyama dicendo che forse ce l'aveva fatta perché in realtà fosse un demone. Una battuta che il maestro Toriyama tramutò subito in realtà, creando così il personaggio antagonista del film basandosi sulle sembianza del suo gatto.