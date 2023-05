Maltempo Sardegna: cancellata dal fango la spiaggia di Cala Luna di “Travolti da un insolito destino” Il maltempo in Sardegna sta provocando molti danni. La spiaggia di Cala Luna, gioiello paesaggistico e noto del del film di Wertmuller, è stata travolta dal fango e “cancellata”. Gli esperti parlano di fenomeno frequente (era già successo nel 2004) ma anomalo per la stagione e gli effetti sul periodo estivo.

A cura di Andrea Parrella

Si tratta di una delle spiagge più note e belle della Sardegna e di tutto mediterraneo, un gioiello paesaggistico che, dopo le forti piogge dello scorso weekend che hanno portato a mareggiate e conseguenti danni. Si tratta di Cala Luna, gioiello del golfo di Orosei, travolta dal fango arrivato dal Rio Codula di Luna a causa degli effetti del maltempo dei giorni scorsi.

Il film di Lina Wertmuller

La spiaggia, che è uno dei luoghi turistici più noti della costa orientale dell'isola, è stata il set di buona parte del girato di uno dei film italiani più noti di sempre, quel Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, diretto da Lina Wertmuller con la coppia composta da Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, dispersi su un'isola deserta.

"Cala Luna cancellata", gli effetti del maltempo

Scenari splendidi, compromessi appunto dal maltempo dei giorni scorsi che, in particolare in quella zona, ha fatto sì cadessero 295 millimetri di pioggia tra sabato e domenica, come rilevato dal Coc, il centro operativo del Comune di Dorgali in azione insieme alla Protezione civile. Le precipitazioni, come riporta La Nuova Sardegna, hanno causato l’allagamento delle pompe di sollevamento della sorgente di Su Gologone, innescando il blocco della distribuzione dell’acqua nella rete idrica. Ansa parla esplicitamente di "Cala Luna cancellata".

Una foto della spiaggia di Cala Luna

"Un fenomeno frequente"

La situazione di Cala Luna resta attualmente in sospeso, in attesa di un miglioramento della situazione meteo. La spiaggia è stata travolta dal fango arrivato dal Rio Codula di Luna, il torrente che arriva dal monte, e dalla mareggiata gonfiata dal grecale. Si tratterebbe di una dinamica affatto rara in altri periodi dell’anno, ma anomala in questa stagione, soprattutto per le ripercussioni che potrebbe avere dal punto di vista turistico, in relazione all'imminente inizio della stagione estivo. Per la quantificazione dei danni sarà necessario il ritiro delle acque. A dimostrazione della frequenza del fenomeno, si ricorda quanto accaduto nel 2004, quando la spiaggia di Cala Luna fu ugualmente travolta dal fango e le immagini lo ricordano.