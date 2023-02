Vincenzo Mollica registra un video per Marco Mengoni: “Le tue canzoni arrivano al cuore” La canzone “Due vite” è arrivata dritta al cuore, secondo il decano dei giornalisti televisivi italiani: “Continua così, Marco, con la tua bontà d’animo e la tua umiltà”.

È terminato il Festival di Sanremo 2023 ma ci sono ancora strascichi importanti, soprattutto sul piano emotivo. Come questo video di Vincenzo Mollica che si congratula con Marco Mengoni e con la sua vittoria. La canzone "Due vite" è arrivata dritta al cuore, secondo il decano dei giornalisti televisivi italiani. Sul suo account Instagram, il giornalista ha ricordato gli esordi del cantante che sono sempre stati all'insegna di una grande sensibilità: "Ha vinto perché la canzone è scritta col cuore". I complimenti, quindi, sono anche per Davide Petrella, autore del brano.

Le parole di Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica, che seguì la scalata di Marco Mengoni verso il primo posto nel 2013 con "L'essenziale", ha voluto ricordare la grande umiltà e la grande bontà d'animo del cantante viterbese:

La sera che Amadeus ha pronunciato il suo nome come vincitore del Festival di Sanremo mi sono commosso, perché mi sono venute in mente tutte le cose che ho fatto con lui quando era giovane, quando era ragazzo. La sua enorme sensibilità, la sua umanità, la sua umiltà, una cosa rara di questi tempi, la sua semplicità. Andava al cuore delle cose direttamente, come ha fatto in questo Sanremo, come l'ha fatto in questa canzone vincitrice che è una canzone scritta davvero col cuore. Quella voce meravigliosa, quella voce che veramente è la voce della sua anima, bellissima. La voce che può raccontare con dignità e onestà, l'avventura umana.

La serata delle cover

Marco Mengoni ha vinto la serata delle cover con una bellissima esibizione, insieme al Kingdom Choir, il coro gospel. La canzone "Let it be" dei The Beatles ha emozionato tutti e Vincenzo Mollica continua a complimentarsi:

