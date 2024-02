Vincenzo Comunale: “Fare il comico a Sanremo è la cosa più difficile del mondo”

Vincenzo Comunale è intervenuto nel corso della terza giornata di diretta Instagram di Fanpage.it dal Festival di Sanremo. Il comico napoletano ha commentato la seconda serata della kermesse e tra tutte ha parlato della gag di John Travolta, che è ufficialmente diventato un caso: "Se John Travolta ha fatto il ballo del qua qua, ho paura di quello che potrebbe fare Russell Crowe. Tipo il tuca tuca". Su Geolier primo in classifica: "Se va così, l’anno prossimo i Jalisse portano una canzone in napoletano".

Vincenzo Comunale esordisce con una battuta sulle sue spiegando di recuperare Sanremo su Raiplay e di essere ancora "alla terza serata di Sanremo 2020". Poi rivela:

Sulla possibilità che un giorno possa calcare il palco del Teatro Ariston per un pezzo, Vincenzo Comunale allarga la riflessione sulla difficoltà di salire su quel palco. Storicamente, infatti, è considerato il palco più ostico perché "in quel momento vuol dire che sei il migliore d'Italia e le aspettative su di te sono altissime", ha spiegato il comico ai nostri microfoni:

Fare un intervento comico a Sanremo è la cosa più difficile perché c’è una pressione mediatica tale che fa mancare il contesto, l’atmosfera, che è fondamentale per un comico. Non sono tutti lì per te, c’è tutta Italia che ti guarda, è c’è una pressione tale che vuol dire che quell’anno tu sei il miglior comico d’Italia. Ci sono delle aspettative tali che è difficile non deludere qualcuno. La comicità è soggettiva.