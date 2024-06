Vasco Live al Circo Massimo XXII, la scaletta del concerto e le anticipazioni dell’evento stasera su Rai1

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Mercoledì 5 giugno va in onda in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.15 circa, il docu-film evento già trasmesso al cinema Vasco Live al Circo Massimo XXII che riassume i due grandi concerti tenuti dal cantautore a Roma l’11 e il 12 giugno 2022. Due date storiche per Vasco che nei concerti live hanno totalizzato circa 137mila spettatori complessivi, oltre 68mila a serata. Suonati i più grandi classici dell’artista oltre ai nuovi brani firmati dal re del rock. La tappa romana del tour di Vasco rappresentò nel 2022 un evento particolarmente significativo in quanto primo grande concerto italiano a tornare live dopo la pandemia. A firmare la regia del film, trasmesso da Rai1 in prima visione, è stato Pepsy Romanoff, pseudonimo di Giuseppe Romano.

Vasco Rossi al Circo Massimo

La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo

Il film concerto di Vasco al Circo Massimo si apre con un brano tratto dall’ultimo album dell’artista e si chiude con uno dei grandi classici proposti dalla sua discografia. Di seguito la lista delle canzoni in ordine di esecuzione:

XI Comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore… aiuto Muoviti! La pioggia la domenica Un senso L’amore, l’amore Interludio Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Tofee Sally Anima fragile Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

Le anticipazioni sul film evento dedicato al rocker in onda su Rai 1

A condurre l’evento dalla sede Rai di via Asiago sono Ema Stokholma e Gino Castaldo con la partecipazione del Fan Club di Vasco. A riprendere l’evento sono state 27 telecamere. “Anche stavolta Vasco ha fatto il suo miracolo rock”, ha dichiarato il regista, “Alcuni brani li ho girati direttamente sul palco, per catturare l’attimo, il suo sguardo e la sua grande interpretazione”.