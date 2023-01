Sofia Goggia smentisce la presenza a Sanremo 2023: “Non sarò al Festival, penso al Mondiale” Sofia Goggia ha smentito le voci che la volevano come una delle presentatrici, al fianco di Amadeus, al prossimo Festival di Sanremo.

Sofia Goggia non sarà al Festival di Sanremo 2023, smentendo le voci che la volevano tra le co-presentatrici della prossima edizione, al fianco di Amadeus. Nei giorni scorsi il Messaggero aveva ipotizzato che la campionessa di sci italiana potesse fare il suo esordio su uno dei palchi televisivi e musicali più importanti, quello dell'Ariston. La sciatrice avrebbe dovuto essere una delle due presentatrici che mancano all'appello per completare il puzzle di donne che affiancheranno Amadeus nelle cinque serate della manifestazione, aggiungendosi a Chiara Ferragni che sarà protagonista della prima e dell'ultima serata e di Francesca Fagnani che sarà presente in un'altra delle serate.

Goggia ha smentito la sua partecipazione a Sanremo in un'intervista esclusiva a Rtl 102.5: "Per le prossime settimane sarò in località montane. Ma nell'ultima settimana di gennaio andrò in una località dove c'è caldo e sole per preparare i mondiali. A Sanremo non ci sarò. Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe andarci. Ma il mio obiettivo è vincere questi mondiali" ha spiegato, sottolineando come non sia stata chiamata da Amadeus, Presentatore e direttore artistico della kermesse: "Non sono stata chiamata da Amadeus, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell'Ariston".

Nei giorni scorsi era stata Silvia Toffanin ad aver rifiutato l'invito a partecipare al festival in veste di co-conduttrice, all'interno di un giallo che ha visto il festival negare un invito ufficiale, cosa confermata a Fanpage.it dall'agente della conduttrice di Canale 5 Graziella Lopedota. Goggia, invece, ha negato proprio l'invito, ma la sua testa è completamente concentrata sul mondiale che si terrà a Courchevel/Méribel, in Francia, dal 6 al 19 febbraio, quando spera di portare a casa qualche medaglia nonostante la frattura alla mano: "Sono in un raduno in Val di Fassa per la Coppa del Mondo. La mano è ancora un po' dolorante. Tenere il bastone non è semplice, gestire una leva di un metro e mezzo non è semplice in discesa. Parecchio dolore in partenza, ma si stringono i denti e si va avanti".