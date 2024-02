Sanremo, ritrovata la custodia del premio di Angelina Mango: “Ce l’abbiamo noi” È stata ritrovata la custodia del premio che Angelina Mango aveva perso al momento della premiazione: ecco dov’era. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il caso è risolto: è stata ritrovata la custodia del premio che Angelina Mango aveva perso al momento della premiazione. Era diventata virale, infatti, alla fine della serata una storia Instagram nella quale la cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con "La noia", mostrava di andare via con il premio di Sanremo all'interno di una shopper. Lanciato l'appello, il premio è stato trovato. Ecco dov'era.

"Ho avvisato lo staff: lo spediremo presto"

La preziosa statuetta raffigurante il Leone di Sanremo era stata dimenticata proprio sul palco del teatro Ariston di Sanremo ed è lì che è stato trovato. Lo ha confermato il patron del teatro, il signor Walter Vacchino: "Ho avvisato lo staff di Angelina", ha spiegato all'Ansa, "e quando ci diranno dove consegnarla la spediremo". Bastava guardarsi intorno e capire che in realtà la custodia del premio non era sparita. Angelina Mango, complice l'emozione del momento, non deve essersi accorta di averla lasciata lì, proprio sul palco.

L'appello di Angelina Mango su Instagram

Angelina Mango aveva lasciato il suo appello su Instagram: "Io ho un appello da fare. Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo", aveva detto la giovane vincitrice. "Qualcuno ce l'avrà, ma partire così non è fattibile", aveva detto mostrando il premio contenuto all'interno di una shopper. Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo ed è la prima donna a vincerlo, dieci anni dopo Arisa che trionfò nel 2014 con la canzone "Controvento". Ha vinto anche il premio della Critica ed è arrivata seconda nella dibattuta e contestatissima serata del venerdì, quella cover, quando la sua versione de "La Rondine" di suo padre Mango è stata battuta da Geolier che ha presentato invece un medley hip hop accompagnato da Guè, Luchè e da Gigi D'Alessio.