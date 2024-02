Protesta trattori a Sanremo, gli agricoltori: “Vogliamo salire sul palco”. Rai: “Solo comunicato” Nel corso della conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival di Sanremo, Rai è tornata Ada frontale l’argomento della cosiddetta protesta dei trattori. Gli agricoltori chiedono di salire sul palco. Il servizio pubblico: “Sigle estremamente frammentate, chiediamo comunicato unico che Amadeus leggerà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Non si accorcia la distanza tra Rai e gli agricoltori sul tema della possibilità di portare le istanze che fanno da motore alla cosiddetta protesta dei trattori sul palco del festival di Sanremo 2024. Come già comunicato in precedenza, nel corso della conferenza stampa che precede la quarta serata di Sanremo, Rai ha ribadito la propria posizione. Il servizio pubblico sostiene di avere ricevuto centinaia di mail da parte delle diverse sigle che rappresentano gli agricoltori coinvolti nella protesta. Nessuna, tuttavia, che rappresentasse tutte le single in gioco.

Rai: “Aspettiamo comunicato unico, non possiamo dare voce a una sola sigla”

Pur ribadendo la propria solidarietà al movimento, la richiesta da parte della Rai è quella di ricevere un comunicato unico che rappresenti tutte le sigle coinvolte da leggere sul palco di Sanremo. La posizione dell’azienda resta quella ribadita fino a oggi: nell’impossibilità di dare spazio sul palco a tutti gli agricoltori coinvolti (si tratta di circa 128 sigle differenti) si è palesata la necessità di individuare una rappresentanza che scriva a nome dell’intero movimento di protesta affinché sia un comunicato unico a condensare le istante che fanno da motore alla protesta. Rai ribadisce che non ci sarà alcun rappresentante del movimento sul palco dell’Ariston e che, se pervenuto entro oggi, Amadeus leggerà il comunicato ricevuto da parte degli agricoltori – comunicato che dovrà mettere d’accordo tutti i poli coinvolti – nel corso della quarta serata del Festival.

Riscatto agricolo: “Gli agricoltori sul palco di Sanremo o niente”

Riscatto Agricolo, una delle sigle coinvolte nella protesta, ha fatto sapere a LaPresse l’intenzione di non sposare la proposta della Rai. “Abbiamo scritto un comunicato ma non lo abbiamo consegnato ad Amadeus perché vorremmo leggerlo noi sul palco (del festival, ndr). Se non c'è apertura in tal senso, lui non leggerà niente”, ha fatto sapere il portavoce di Riscatto Agricolo, Filippo Goglio, “Non c'è stato nessun contatto anzi ci hanno snobbato, senza tener conto della fatica che abbiamo fatto ad andare giù a Sanremo, dietro suo invito di 10 giorni fa”. La difficoltà è evidente ed è condensata nelle perplessità manifestate dalla Rai nel corso della conferenza stampa. Riscatto agricolo è solo uno dei movimenti coinvolti nella protesta. Rai ha invece espresso la comprensibile necessità di dare voce a un rappresentante che parli a nome dell’intero movimento di protesta,