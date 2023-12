Polemica La Sad a Sanremo 2024, Amadeus: “Pregiudizi, atteggiamento ingiusto nei loro confronti” “Sono andato a vedere sul vocabolario la parola pregiudizio”, spiega il conduttore via social. Il riferimento è alla polemica sollevata pochi giorni prima dal Codacons nei confronti di La Sad. “Non amo le persone che hanno pregiudizi. Prima si ascolta la canzone, si guarda il film e poi si giudica”.

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caso La Sad a Sanremo 2024. Negli ultimi giorni si è sollevata la prima polemica di questo Festival che ha coinvolto La Sad, il trio milanese i cui testi sono stati giudicati violenti e volgari nei confronti delle donne e per questo il Codacons ha chiesto l’esclusione dalla gara dei Big. Ora a parlare è Amadeus, che mette in chiaro la sua posizione a riguardo.

Amadeus contro la denuncia del Codacons

“Ciao a tutti”, ha esordito il direttore artistico del Festival con un video pubblicato su Instagram. “Sono andato a vedere sul vocabolario la parola pregiudizio: opinione preconcetta capace di far assumere atteggiamenti ingiusti”, spiega il conduttore. Il riferimento è chiaramente alla polemica sollevata pochi giorni prima dal Codacons. "Ecco perché io non amo le persone che hanno pregiudizi. Prima si ascolta la canzone, si guarda il film e poi si giudica. Dopo, non prima. È sbagliato avere un pregiudizio”, conclude, chiedendo quindi al pubblico di dare prima modo al collettivo di esibirsi con il brano in gara a Sanremo, per poi farsi un’idea.

Chi sono i La Sad e perché sono stati protagonisti di una polemica

“Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia”, è stata la denuncia dell’Associazione che ha divulgato una nota nella serata di giovedì 7 dicembre. “Ma tu sei peggio della coca, sei una tr***, e ti sc**** solo per strapparti il cuore’”, sono solo alcuni dei versi che appartengono ai testi del trio milanese, che è stato selezionato per la nuova edizione del Festival e che salita sul palco dell’Ariston nel 2024. Per lo più finora sconosciuti rispetto al panorama musicale nazionale, La Sad nasce nel 2020 dall’incontro di tre artisti e si può definire caratterizzato da un immaginario punk moderno, con testi che affrontano spesso temi come la depressione e problemi relativi alle relazioni sentimentali.