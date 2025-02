video suggerito

La playlist Spotify di Sanremo 2025 è la più ascoltata al mondo per la seconda volta nella storia La playlist del Festival di Sanremo di Spotify, per la seconda volta nella storia della kermesse, è la più ascoltata al mondo. Qui le differenze con l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spotify, Sanremo 2025

Dopo il record dello scorso anno, anche quest'anno la playlist di Sanremo 2025 si conferma come la più ascoltata al mondo: ad annunciarlo è il profilo Instagram della piattaforma svedese. Nella didascalia del post recita: "Non succede, ma se succede… Ed è successo. Anche quest’anno la playlist di Sanremo 2025 su Spotify è la più ascoltata al mondo". E se lo scorso anno Geolier con I p’ me, tu p’ te aveva reso impossibile per gli altri conquistare la testa della classifica, con 2,1 milioni di stream nelle prime 24 ore, Olly è riuscito quasi a raggiungerlo con Balorda Nostalgia: il cantante ligure ha infatto conquistato 2 milioni di stream nel primo giorno dalla sua pubblicazione. Dietro di lui si classificano Fedez con 1,8 milioni di stream per Battito e Damme na' mano di Tony Effe in terza posizione.

Il confronto tra le ultime due edizioni del Festival di Sanremo

Rispetto allo scorso anno possiamo osservare anche le differenze con l'ultimo Festival condotto da Amadeus. Infatti, nell'edizione 2024 tutte le tracce in gara, 30, avevano occupato le prime 30 posizioni della Top 50 Italia di Spotify. Un risultato che invece, quest'edizione del Festival non è riuscita a ottenere, con due brani che vengono superati da un'altra canzone del Festival: infatti Marcella Bella e Massimo Ranieri coprono rispettivamente la 30° e la 31° posizione, anticipati da Settembre con Vertebre alla 28° posizione. Alla 29° posizione continua la corsa ai 10 milioni di streaming di Rrari dal tacco con il brano Bianca, in collaborazione con Kid Yugi.

La novità della playlist Sanremo: La Storia

Osservando invece il numero totale di stream ricevuti su Spotify dai brani sanremesi, l'edizione 2025 ha totalizzato 25,8 milioni di stream, con 9 brani che hanno superato la soglia dei 6 zeri. Un passaggio migliore rispetto allo scorso anno quando i brani avevano totalizzato 25,5 milioni di stream, con solo 7 canzoni sopra il milione di ascolti. Potrebbe aver pesato sui numeri raccolti durante quest'edizione anche la creazione di playlist in attesa del Festival 2025, come Sanremo: La Storia: una raccolta di 100 brani memorabili nella storia del Festival.