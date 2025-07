Ostia in Corto intitola un premio ad Alvaro Vitali: si realizza il desiderio espresso dall’attore prima della morte

La prima edizione di Ostia IN Corto – Short Film Fest, evento dedicato al cinema che si terrà dal 24 al 27 luglio, intitola un premio ad Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno 2025 a Roma. Il riconoscimento alla carriera dell’interprete di Pierino arriva dal celebre quartiere romano al quale l’attore era profondamente legato. L’intitolazione di un premio cinematografico era uno dei desideri espressi da Vitali pochi giorni prima della morte. A consegnare il riconoscimento, che andrà alla Miglior Commedia presentata al Festival, sarà Claudio Di Napoli, regista e grande amico dell’attore.

Alvaro Vitali aveva espresso il desiderio che gli fosse intitolato un premio

Era stato proprio Di Napoli, a poche ore dalla scomparsa di Vitali, a rendere noto in un’intervista rilasciata a Fanpage.it il desiderio dell’attore affinché, tra le altre cose, gli venisse intitolato un premio. Una richiesta che Alvaro aveva rivolto agli amici più cari la settimana prima della morte, mentre era ancora ricoverato a causa di una broncopolmonite, l’infezione che lo avrebbe indebolito fino a condurlo alla scomparsa.

Da Ostia il primo premio dedicato ad Alvaro Vitali

Quello che sarà consegnato in occasione dell'Ostia IN Corto – Short Film Fest è il primo premio ufficialmente intitolato ad Alvaro Vitali. In diverse interviste rilasciate negli anni precedenti alla sua morte, l’attore aveva più volte espresso amarezza per essere stato messo ai margini del mondo del cinema, lo stesso che in passato gli aveva regalato successo e popolarità grazie a un personaggio entrato nell’immaginario collettivo italiano. Dedicare a Vitali un premio per la miglior commedia – genere che lo ha reso celebre – rappresenta il primo passo verso quel riconoscimento simbolico che l’attore aveva a lungo atteso. Un tributo postumo che segna l’inizio di una possibile riabilitazione professionale nella quale Vitali aveva profondamente sperato.