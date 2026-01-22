Oscar 2026, tutte le nomination: l’Italia è fuori, il film Sinners e Timothée Chalamet stabiliscono nuovi record
L'Italia è ufficialmente fuori dalle candidature agli Oscar 2026. L'unica nomination per il Cortometraggio d'animazione, per il quale correva Playing God di Matteo Burani e Arianna Gheller, ha portato a un nulla di fatto. Per i film non aveva avuto accesso alle short list Familia di Francesco Costabile, per la categoria di miglior film internazionale.
Nuovo record nomination per Sinners di Ryan Coogler con 16 candidature: il film supera il precedente record di 14 candidature detenuto da tre film, ovvero Eva contro Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016). Il thriller soprannaturale ha ricevuto nomination per miglior film, regista, attore (Michael B. Jordan), attrice non protagonista (Wunmi Mosaku), attore non protagonista (Delroy Lindo), sceneggiatura originale, casting, scenografia, fotografia, costumi, montaggio, trucco e acconciatura, sonoro, effetti visivi, colonna sonora originale e canzone originale per "I Lied to You".
I pronostici (e i premi finora vinti) parlano chiaro e vedono un round aperto con Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson che lo tallona con 13 nomination tra le quali quella a Leonardo DiCaprio come miglior attore protagonista, Sean Penn e Benicio del Toro come non protagonisti. Si scende a nove nomination per l'atteso film norvegese ‘Sentimental value' di Joachim Trier, che esce oggi nelle sale, ‘Frankenstein' di Guillermo del Toro e ‘Marty Supreme', considerato il film evento di questa stagione. Timothée Chalamet, tra l'altro, scrive la storia degli Oscar a suo modo, essendo a 30 anni il più giovane attore ad aver ottenuto tre nomination nella categoria Miglior attore.
La lista delle nomination agli Oscar 2026 per categorie
Miglior film
Bugonia
F1 – Il film
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
L’agente segreto
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Train Dreams
Miglior regista
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners – I peccatori
Miglior attore protagonista
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori
Wagner Moura – L’agente segreto
Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Miglior attrice non protagonista
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners – I peccatori
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners – I peccatori
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Miglior sceneggiatura non originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l’altra
Train Dreams
Miglior colonna sonora
Bugonia
Frankenstein
Una battaglia dopo l’altra
Sinners – I peccatori
Hamnet
Miglior costumi
Avatar: Fuoco e cenere
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners – I peccatori
Miglior film d’animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootropolis 2
Miglior fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sinners – I peccatori
Train Dreams
Miglior trucco
Frankenstein
Sinners
Kuohki
The Smashing Machine
The Ugly Stepsisters
Miglior montaggio
F1 – Il film
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Miglior casting
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
L’agente segreto
Sinners – I peccatori
Miglior cortometraggio d’animazione
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Miglior cortometraggio
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Miglior film non in lingua inglese
L’agente segreto
Un semplice incidente
Sentimental Value
Sirat
La voce di Hind Rajab
Miglior documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Miglior cortometraggio documentario
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Miglior canzone originale
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners – I peccatori
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
Train Dreams – Train Dreams
Miglior scenografia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sinners – I peccatori
Miglior suono
F1 – Il film
Frankenstein
Una battaglia dopo l’altra
Sinners – I peccatori
Sirat
Migliori effetti speciali
Avatar – Fuoco e cenere
F1 – Il film
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
Sinners – I peccatori