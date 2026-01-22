Oscar 2026, tutte le nomination: l’Italia è fuori, il film Sinners e Timothée Chalamet stabiliscono nuovi record

L’Italia è ufficialmente fuori dalle candidature agli Oscar 2026. L’unica nomination per il Cortometraggio d’animazione è stata un buco nell’acqua. Dalla lista completa delle nomination per categorie emergono due nuovi record, quello di Sinners di Ryan Coogler con 16 candidature e di Timothée Chalamet, che a 30 anni il più giovane attore ad aver ottenuto tre nomination nella categoria Miglior attore.

Dal film Sinners

L'Italia è ufficialmente fuori dalle candidature agli Oscar 2026. L'unica nomination per il Cortometraggio d'animazione, per il quale correva Playing God di Matteo Burani e Arianna Gheller, ha portato a un nulla di fatto. Per i film non aveva avuto accesso alle short list Familia di Francesco Costabile, per la categoria di miglior film internazionale.

Nuovo record nomination per Sinners di Ryan Coogler con 16 candidature: il film supera il precedente record di 14 candidature detenuto da tre film, ovvero Eva contro Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016). Il thriller soprannaturale ha ricevuto nomination per miglior film, regista, attore (Michael B. Jordan), attrice non protagonista (Wunmi Mosaku), attore non protagonista (Delroy Lindo), sceneggiatura originale, casting, scenografia, fotografia, costumi, montaggio, trucco e acconciatura, sonoro, effetti visivi, colonna sonora originale e canzone originale per "I Lied to You".

Timothée Chalamet da Marty Supreme

I pronostici (e i premi finora vinti) parlano chiaro e vedono un round aperto con Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson che lo tallona con 13 nomination tra le quali quella a Leonardo DiCaprio come miglior attore protagonista, Sean Penn e Benicio del Toro come non protagonisti. Si scende a nove nomination per l'atteso film norvegese ‘Sentimental value' di Joachim Trier, che esce oggi nelle sale, ‘Frankenstein' di Guillermo del Toro e ‘Marty Supreme', considerato il film evento di questa stagione. Timothée Chalamet, tra l'altro, scrive la storia degli Oscar a suo modo, essendo a 30 anni il più giovane attore ad aver ottenuto tre nomination nella categoria Miglior attore.

La lista delle nomination agli Oscar 2026 per categorie

Miglior film

Bugonia

F1 – Il film

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

L’agente segreto

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

Train Dreams

Miglior regista

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners – I peccatori

Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori

Wagner Moura – L’agente segreto

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners – I peccatori

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners – I peccatori

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon

Un semplice incidente

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

Miglior sceneggiatura non originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l’altra

Train Dreams

Miglior colonna sonora

Bugonia

Frankenstein

Una battaglia dopo l’altra

Sinners – I peccatori

Hamnet

Miglior costumi

Avatar: Fuoco e cenere

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners – I peccatori

Miglior film d’animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootropolis 2

Miglior fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sinners – I peccatori

Train Dreams

Miglior trucco

Frankenstein

Sinners

Kuohki

The Smashing Machine

The Ugly Stepsisters

Miglior montaggio

F1 – Il film

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

Miglior casting

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

L’agente segreto

Sinners – I peccatori

Miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Miglior film non in lingua inglese

L’agente segreto

Un semplice incidente

Sentimental Value

Sirat

La voce di Hind Rajab



Miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior canzone originale

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners – I peccatori

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi

Train Dreams – Train Dreams

Miglior scenografia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sinners – I peccatori

Miglior suono

F1 – Il film

Frankenstein

Una battaglia dopo l’altra

Sinners – I peccatori

Sirat

Migliori effetti speciali

Avatar – Fuoco e cenere

F1 – Il film

Jurassic World – La rinascita

The Lost Bus

Sinners – I peccatori