Ornella Muti e la protesta degli agricoltori: "Andrò a Sanremo su un trattore, Celentano vieni anche tu"

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli sono pronte ad approdare al Festival di Sanremo 2024 su un trattore per sostenere la protesta degli agricoltori. Lo hanno comunicato ad Adnkronos. L'attrice ha dichiarato: "Venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival di Sanremo a bordo di un trattore con un bancale di arance calabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti".

Protesta dei trattori, Ornella Muti dalla parte degli agricoltori

Naike Rivelli si è augurata che le facciano entrare a Sanremo con il loro trattore. Dato che i rappresentanti della protesta difficilmente riusciranno a esporre le loro motivazioni a Sanremo, godendo dei riflettori della kermesse canora, Ornella Muti ha pensato di farsi carico della protesta: "Se hanno bisogno di numeri telefonici e contatti glieli daremo noi, anche Al Bano si è reso disponibile".

La critica ad Amadeus e l'appello ad Adriano Celentano

Ornella Muti ha spiegato che quest'anno tornerebbe sul palco dell'Ariston a una sola condizione: "Solo se verrà con me un agricoltore. Quando sono salita sul palco dell’Ariston per lavoro non mi sono sentita a mio agio, Amadeus, il padrone di casa, non mi ha trattata come una professionista". Due giorni fa, memore del film Il bisbetico domato, in cui Celentano la portava via ancorando il suo letto a un trattore, ha rivolto un appello al cantante: "Siamo bisbetici indomati. Ci appelliamo anche ad Adriano Celentano e al suo vecchio personaggio di Elia, che scendesse in campo anche lui". Intanto, nei giorni scorsi Tonino Monfeli, coordinatore della protesta degli agricoltori, si è detto pronto a portare la protesta a Sanremo: "Se Amadeus ci farà salire sul palco io sono pronto a venire. Non è stato contattato? Se mi forniscono un contatto sarò pronto a farlo".