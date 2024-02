Fiorella Mannoia sulla presunta bestemmia mentre canta a Sanremo: “Ma come vi viene in mente?” Fiorella Mannoia risolve il “caso” diventato virale sui social che fa riferimento al testo della canzone “Mariposa” portato a Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono giorni che sui social è diventato virale il “caso” del testo della canzone che Fiorella Mannoia ha portato in gara a Sanremo 2024. La cantante è sbarcata al Festival con “Mariposa”, brando che nel ritornello contiene la strofa “Mi chiamano con tutti i nomi/ Tutti quelli che mi hanno dato/ E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto”.

La bestemmia attribuita a Fiorella Mannoia nel testo di “Mariposa”

Proprio il passaggio “Orgogliosa e canto” è stato oggetto di un cortocircuito sui social. Decine gli utenti – alcuni fintamente convinti perché il testo della canzone è chiaro ed è stato reso noto da tempo, molto prima che iniziasse il Festival – che sostenevano che quel passaggio nascondesse in realtà una bestemmia. Numerosi i video circolati in rete che avrebbero dovuto supportare la tesi in questione, dimostrando la presunta ambiguità del testo portato dall'artista sul palco dell'Ariston.

Fiorella Mannoia fa chiarezza

A fare chiarezza sul passaggio incriminato, ormai diventato un meme che gira ovunque in rete, è stata proprio Mannoia che, intervenuta in diretta radio su Rtl 102.5, si è detta sconcertata dal “caso” generatosi a partire dal testo della canzone portata in gara al Festival. “Sui social sta girando questa cosa. C’è un pezzo della tua canzone che dice ‘orgogliosa e canto’”, è stato l’aggancio che ha fornito alla cantante l’occasione per chiarire l’equivoco: “Ma pure voi! So che sta girando, l’ho vista. Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?”. Risate in studio: “Siccome il pezzo non lo hai preparato ieri, nessuno ha alzato la mano per dire ‘Ma non è che sembra…'. No?”. “Ma neanche ci è venuto in mente”, ha risposto l’artista chiudendo, si spera definitivamente, la questione.