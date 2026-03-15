Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimonia

Tra domenica 15 e lunedì 16 marzo tornerà la Notte degli Oscar, l'evento più importante per il mondo del cinema, in cui si assegneranno le ambite statuette d'oro. La cerimonia condotta da Conan O'Brien, come sempre, si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles e sarà possibile vederla anche dall'Italia, grazie a una diretta della Rai, ma gli appassionati potranno seguirla anche su YouTube. Vediamo tutti i dettagli.

La diretta della Notte degli Oscar su Rai1 con Alberto Matano

La Rai ha deciso di attrezzarsi per la cerimonia di premiazione più importante del cinema e per il secondo anno consecutivo ci sarà lo speciale chiamato Oscars -La notte in diretta, condotto da Alberto Matano, affiancato da critici e giornalisti cinematografici, che accompagneranno il pubblico dal red carpet con le star di Hollywood fino alla premiazione. L'appuntamento è alle 23:30 con un pre-cerimonia in cui si parlerà dei pronostici, dei film che figurano tra le cinquine e i protagonisti che li interpretano, ma per entrare nel vivo bisognerà aspettare l'1:00 di notte, quando la cerimonia avrà finalmente inizio. Ovviamente la serata si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, sia tramite web che sull'app dedicata della Rai.

Perché Sky non trasmette più la notte degli Oscar

È dal 2024 che Sky, il colosso della pay tv, non trasmette più la notte degli Oscar. Dopo vent'anni di esclusiva, durante i quali sul canale dedicato al cinema si seguiva passo dopo passo la cerimonia dal Dolby Theatre di Los Angeles, commentando l'arrivo delle star e ascoltando i discorsi al momento della premiazione. I diritti sono così passati alla Rai che, infatti, ha così allestito un programma ad hoc per seguire la diretta della ABC. La scelta messa in atto da Sky è stata, di fatto, la conseguenza di quanto deciso dalla stessa emittente nel Regno Unito. Questo passaggio, però, ha consentito il ritorno della diretta in chiaro per tutti gli spettatori, senza la necessità di un abbonamento o l'attesa di passaggi su canali come TV8 che, infatti, anni addietro trasmettevano alcuni estratti dell'evento o, in alcuni casi, la differita.

Dove vedere la cerimonia su YouTube

Non solo tramite Rai e RaiPlay, ma è possibile vedere alcuni estratti della cerimonia degli Oscar anche su YouTube. Dal canale ufficiale dell'Academy, in realtà, sarà possibile vedere l'arrivo delle star sul Red Carpet e le interviste pre-show, poi alcuni minuti dopo la consegna dei premi saranno caricati i discorsi di ringraziamento e anche i momenti migliori dell'intera serata. A causa dei diritti televisivi, infatti, non è possibile vedere la diretta gratuita sulla piattaforma, ma negli Stati Uniti chi è abbonato a YouTube Tv, ovvero il servizio streaming via cavo a pagamento, potrà assistere alla diretta della ABC, ma questa opzione non è disponibile anche in Italia.

Quanto cosa l'abbonamento a YouTube Tv

Come anticipato, l'abbonamento a YouTube Tv, ovvero un servizio streaming di canali televisivi live, è disponibile solo negli Stati Uniti, quindi in Italia non ci si può abbonare. I prezzi dell'abbonamento variano a seconda dell'offerta e partono da un minimo di 54,99 dollari al mese a un massimo di 82,99 dollari, in base alle proposte del piano, che può includere canali di intrattenimento, sport, cinema.

I favoriti alla vittoria secondo i bookmakers

Non sono mancati, ovviamente, i pronostici di vittoria da parte dei bookmakers che hanno ipotizzato quali potessero essere i premi assegnati nelle varie categorie. Secondo i siti di scommesse, a vincere il miglior film se la giocherebbero Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson e Sinners- I peccatori, come piuttosto improbabile sarebbero le vittorie di Frankestein e Bugonia. Anche per la miglior regia svetterebbe il nome di Paul Thomas Anderson, ma spuntano anche i nomi di Ryan Coogler e Chloe Zhao, non si esclude anche Joachim Trier. Per quanto riguarda gli attori, tra gli uomini svetta Timothée Chalamet, che se la gioca con Micheal B. Jordan. Sull' interprete femminile, invece, non sembrano esserci grandi dubbi, con Jessie Buckley e il suo Hamnet-Nel nome del figlio. Anche per gli attori non protagonisti potrebbero esserci delle sorprese con Sean Penn in classifica per gli uomini e una sfida ancora aperta per le donne, ma se la giocherebbero Teyana Taylor e Amy Madigan.