“Non torno sulla scena del crimine”, no agli Oscar 2023 di Chris Rock dopo lo schiaffo di Will Smith L’Academy ha offerto di nuovo a Chris Rock la conduzione per la cerimonia degli Oscar 2023, che si terranno il prossimo 12 marzo, ma l’attore ha rifiutato.

L'Academy ha offerto di nuovo a Chris Rock la conduzione per la cerimonia degli Oscar 2023, che si terranno il prossimo 12 marzo, ma l'attore ha rifiutato: "Per me sarebbe come tornare sulla scena del crimine". Ovviamente, il riferimento è allo schiaffo di Will Smith in diretta mondiale che ha avuto strascichi enormi sulle rispettive vite. Su quella di Smith, soprattutto, che si è ufficialmente dimesso dall'Academy dopo il gesto.

Le parole di Chris Rock

Chris Rock ha quindi confermato di aver ricevuto la proposta di condurre gli Oscar 2023 ma di aver rifiutato, motivando con una battuta sul caso O.J. Simpson: "Sarebbe come chiedere a Nicole Brown Simpson di tornare al ristorante", lasciando intendere tra le righe di non avere intenzione di tornare appunto sulla scena del crimine. Non è l'unica cosa che Chris Rock ha rifiutato: anche un'offerta commerciale per il Super Bowl, arrivata proprio dopo quello che era accaduto. Ha preferito mettere distanza in tutta questa storia, poi ci ha anche scherzato su nel suo ultimo show "Tutti odiano Chris":

Will è più grande di me. Lo stato del Nevada non autorizzerebbe una rissa tra me e Will Smith.

Will Smith e Jada Pinkett–Smith alla Notte degli Oscar

L'ultima edizione dei Premi Oscar

Gli Oscar 2022 furono presentati proprio da Chris Rock che, come sempre, riservò tante battute soprattutto nei confronti degli ospiti presenti, compresa Jada Pinkett-Smith, moglie di Will, scherzando sulla sua alopecia: "Ho saputo che sei in lizza per il sequel di Soldato Jane". Dichiarazioni che non piacquero a Will Smith, che prima gli urlò contro da posto e poi si alzò per schiaffeggiarlo davanti a tutti. Chris Rock era un habituè degli Oscar: aveva già presentato la cerimonia nel 2005 e nel 2016, poi nel 2022. Non ci sarà purtroppo una quarta volta.

Le scuse di Will Smith

Will Smith si era subito scusato nei confronti di Chris Rock, anche se i due non hanno avuto ancora un confronto pubblico: "La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile". Così iniziava un lungo post di scuse per quanto successo durante la notte degli Oscar 2022, entrata nella storia proprio per il ‘drammatico' fatto.