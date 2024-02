Non è Napoli la città dove si ascolta di più Geolier I dati di Spotify restituiscono numeri interessanti che spiegano come il fenomeno Geolier vada ben oltre Napoli e la Campania. Anzi, la città in cui è più ascoltato è quasi insospettabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Geolier, Sanremo 2024

La vittoria di Geolier nella serata cover di Sanremo 2024, con un possibile affaccio dell'artista sulla vittoria del Festival nella serata finale, non poteva che generare un'enorme polemica. L'artista, in gara al festival con una canzone interamente cantata in napoletano, è finito inevitabilmente al centro di un dibattito che pare essersi spaccato su due punti: l'apprezzamento di molti per un'altra concorrente in gara, Angelina Mango, ma anche un generale sentimento di antinapoletanità, come a dare per scontato che il consenso per Geolier provenga unicamente da Napoli. Ebbene, pare che non sia così.

In attesa di dati più dettagliati sul televoto che la Rai fornirà nella giornata di domenica, ci sono numeri che sono in grado di sbugiardare in maniera piuttosto evidente l'idea di un consenso solo partenopeo per Geolier. I dati Spotify sull'artista ci raccontano qualcosa di diverso. Non solo perché i numeri di Geolier sono esorbitanti – parliamo di un artista che ha superato il miliardo di ascolti nel 2023 – ma perché si geolocalizzano su tutto il territorio italiano e la città in cui Geolier è più ascoltato, a dispetto di quanto si potrebbe immaginare, non è Napoli.

Analizzando i numeri dei suoi 5,8mln di ascoltatori mensili su Spotify scopriamo che Geolier ha il suo principale bacino di ascolti a Milano, con 1,5mln di ascoltatori, seguita da Roma con 850mila e solo terza Napoli con 400mila. Poi Torino con quasi 300mila. Un dato che è certamente parziale e che proprio nel mese che precede Sanremo può essere stato soggetto a qualche alterazione, in riferimento a chi avrebbe potuto ascoltare Geolier per la prima volta con la volontà di conoscerlo. Si tratta però di un aspetto che si può reputare marginale ai fini di una valutazione su numeri di scala così ampia. Il dato delle città da cui arrivano più ascolti per Geolier è semplicemente significativo perché non solo dà peso al risultato, per molti inaspettato, della serata cover, ma perché spiega anche le ragioni della chiamata di Amadeus al Festival di Sanremo, rivolta a uno degli artisti più acclamati del momento, in tutta Italia.