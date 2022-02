Noemi canta (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin a Sanremo: la traduzione Dopo la sua “Ti amo non lo so dire” sul palco del Festival, Noemi canta Aretha Franklin nella serata delle cover con “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”.

Cercherà di risalire dal 15° posto della scorsa serata Noemi, che aveva ben impressionato all'esordio con il suo inedito "Ti amo non lo so dire". La cantante, durante la serata delle cover, ha scelto di interpretare uno dei più grandi successi della regina della musica soul americana: Aretha Frankin. Infatti, si esibirà sul palco di Sanremo 2022 con "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", il celebre brano scritto per lei nel 1967 da Carole King e Gerry Goffin. Il singolo, pubblicato nell'album del 1971 della cantante "Tapestry", diventerà un classico della musica americana, vincendo addirittura nel 1999 il Grammy Hall of Fame Award. Sul palco di Sanremo, Noemi tenterà di dare lustro a una delle indimenticabili regine della musica soul americana.

Il significato di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Un brano nato tra le strade di New York, come hanno raccontato anche gli autori del brano di "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" di Aretha Franklin, Carole King e Gerry Goffin. Il successo della regina del soul, pubblicato nel 1971 nell'album "Tapestry", racconta l'indipendenza femminile e la forza della fede, con Aretha Franklin che canta "Signore, mi faceva sentire così stanca, prima di incontrare te, la vita era così ostile. Ma tu sei la chiave della mia pace interiore, perché tu mi fai sentire, tu mi fai sentire, tu mi fai sentire come una vera donna". Il brano è diventato uno dei più grandi successi della cantante afro-americana, raggiungendo nel 1999 l'ambito Grammy Hall of Fame Award.

Il testo di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Looking out on the morning rain

I used to feel so uninspired

And when I knew I had to face another day

Lord, it made me feel so tired

Before the day I met you, life was so unkind

But you’re the key to my peace of mind

‘Cause you make me feel, you make me feel

You make me feel like a natural woman

When my soul was in the lost-and-found

You came along to claim it

I didn’t know just what was wrong with me

Till your kiss helped me name it

Now I’m no longer doubtful of what I’m living for

And if I make you happy I don’t need to do more

‘Cause you make me feel, you make me feel

You make me feel like a natural woman

Oh, baby, what you’ve done to me?

You make me feel so good inside

And I just want to be close to you

You make me feel so alive

You make me feel, you make me feel

You make me feel like a natural woman

You make me feel, you make me feel

You make me feel like a natural woman

You make me feel, you make me feel…

La traduzione di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Guardando fuori la pioggia mattutina

ero abituata a sentirmi così ispirata

e quando sapevo di dover affrontare un altro giorno

Signore, mi faceva sentire così stanca

prima di incontrare te, la vita era così ostile

ma tu sei la chiave della mia pace interiore

perché tu mi fai sentire, tu mi fai sentire, tu mi fai sentire come

una vera donna

quando la mia anima era negli oggetti smarriti

tu sei arrivato a reclamarla non sapevo cose fosse sbagliato in me

finché il tuo bacio mi ha aiutata a dargli un nome

ora non ho più dubbi su per cosa vivo

e se ti rendo felice non ho bisogno di altro

perché tu mi fai sentire, tu mi fai sentire, tu mi fai sentire come

una vera donna

oh, tesoro, cosa mi hai fatto

mi hai fatto sentire così bene dentro

e io voglio solo starti vicino

mi fai sentire così viva

perché tu mi fai sentire, tu mi fai sentire, tu mi fai sentire come

una vera donna