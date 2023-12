Michele Bravi escluso da Sanremo 2024, la delusione sui social: “Sei un uomo forte” Michele Bravi oggi era collegato su Rai 1 nel momento in cui Amadeus ha annunciato i nomi dei Big della prossima edizione di Sanremo 2024. Il vincitore di X Factor 2013 sperava in una sua convocazione: “Sei un uomo forte e niente ti può scalfire”, le parole a corredo di un video.

A cura di Gaia Martino

Oggi, domenica 3 dicembre, Amadeus al TG1 ha svelato i nomi dei Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Tra questi, non è stavo annunciato quello di Michele Bravi che sperava, invece, in una partecipazione. L'ex di X Factor, talent che lo ha visto vincitore nel 2013, ha condiviso la sua reazione su Tik Tok: "Sei un uomo forte e niente ti può scalfire".

La reazione di Michele Bravi all'esclusione da Sanremo 2024

Michele Bravi con un video su Tik Tok ha mostrato pubblicamente la sua delusione per essere stato escluso dal Festival di Sanremo 2024. Il cantante, vincitore di X Factor 2013 ed ex giudice del serale di Amici di Maria de Filippi, ha scritto a corredo del video: "Sei un uomo forte e niente ti può scalfire". Si mostra con il muso, con la testa appoggiata sulla spalla di un'amica mentre è davanti allo schermo della tv, sintonizzato su Rai Uno, canale sul quale Amadeus ha annunciato i Big della kermesse: "Ragazzi non ci vedremo a Sanremo", la didascalia.

Gli esclusi da Sanremo 2024

Anche Arisa sarebbe rimasta delusa dall'annuncio del conduttore e direttore artistico del Festival. La cantante, attuale coach di The Voice Kids, sperava in una convocazione. Come segnalato dagli utenti social su X (ex Twitter), questa mattina aveva condiviso una story su Instagram con l'emoticon di una mano con le dita incrociate, poi cancellata.

Tra gli esclusi della prossima edizione della kermesse anche Malika Ayane, Marcella Bella, Patty Pravo, Bresh e Gli Zero Assoluto scrive Il Messaggero. Alla lista si aggiungerebbe anche Alexia che al quotidiano aveva rivelato il contenuto del brano presentato: "È un manifesto femminista. Mi rivolgo alle donne: parlo di orgoglio e di autodeterminazione".

I Big del Festival di Sanremo 2024 annunciati da Amadeus

Oggi Amadeus ha annunciato i Big che canteranno al prossimo Festival di Sanremo che andrà in scena all'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. Al TG1 il conduttore e direttore artistico ha elencato i cantanti che si sfideranno: per quest'anno saranno 30, tra Big e Giovani. Questa la lista:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il VOlo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri