I Maneskin come regalo di Natale per i dipendenti Luxottica: i video del concerto con cena stellata Luxottica chiude l’anno in bellezza: alla festa aziendale i dipendenti si sono scatenati con un concerto de I Maneskin. La band si è esibita sul palco dopo la cena stellata dello chef Davide Oldani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Maneskin sono stati i protagonisti della festa di Natale di Luxottica, l'azienda leader mondiale nel mondo della occhialeria che per quest'anno ha deciso di sorprendere tutti gli invitati. Dopo aver regalato una cena stellata dello chef milanese Davide Oldani, per i dipendenti è giunta una sorpresa a ritmo di musica pop rock. La band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si è esibita sulle note delle loro canzoni più celebri, facendo scatenare i presenti.

La festa aziendale di Luxottica con chef Oldani e i Maneskin

Ai suoi oltre 5 mila dipendenti, Luxottica ha regalato un concerto dei Maneskin. Durante la festa aziendale presentata da Irene Colombo nel PalaLuxottica di Agordo, la città in provincia di Belluno e sede del colosso mondiale degli occhiali, la band divenuta famosa a X Factor 11 si è esibita sul palco con le sue canzoni più celebri partendo con Zitti e buoni. Per l'azienda si è trattata della prima festa aziendale dopo tre anni di stop. La tradizione si era interrotta in un primo momento per l'emergenza Covid, poi per la scomparsa, nel giugno 2022, del patron e fondatore Leonardo Del Vecchio. Quest'ultimo nelle passate feste di Natale aveva già invitato grandi della musica italiana: ricordiamo Laura Pausini, Tiziano Ferro, Fedez con J-Ax e Rovazzi e Robbie Williams.

La cena stellata con i piatti di chef Oldani

Foto Instagram

Prima di ballare i dipendenti di Luxottica hanno cenato con i piatti dello chef Davide Oldani, uno dei 50 cuochi ambasciatori della cucina italiana nel mondo. AGI racconta il menù offerto ai presenti nel palazzetto a base di polenta soffice, crema di Piave Vecchio, porto e lenticchie Beluga soffiate. Poi ancora tortellini con burro, nocciola e salvia fritta, cotechino, zucca, mela e cialda di pane. Infine il dessert, Pandoro e mascarpone alla vaniglia.