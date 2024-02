Le scarpe di John Travolta in procura, il Codacons fa un esposto per truffa aggravata Il caso delle scarpe di John Travolta arriva in magistratura: il Codacons ha annunciato un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il caso della presunta pubblicità occulta alla U-Power, il marchio di scarpe indossate da John Travolta durante il Festival di Sanremo 2024 ha preso una svolta: il Codacons ha annunciato un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma, ipotizzando la possibilità di una truffa aggravata. Inoltre, è stata organizzata una conferenza stampa online per discutere della questione. Nella giornata di ieri Fanpage.it aveva avuto informazioni dall'azienda circa l'accaduto: "Sapevamo avrebbe indossato le scarpe". L'azienda, d'altronde, aveva anticipato la promozione dei propri prodotti durante l'esibizione di John Travolta, con il proprietario Franco Uzzeni in prima fila, ai rivenditori.

I contatti con John Travolta e la Rai sarebbero partiti in ottobre

Stando a quanto dichiarato dal Codacons, andrebbero chiariti tutti i momenti legati all'intervento di John Travolta. Il sospetto è che la Rai abbia avviato trattative con l'attore sin da ottobre, pagando il suo compenso attraverso lo sponsor. Questo andrebbe quindi in contraddizione con quanto dichiarato da Amadeus in conferenza stampa, secondo cui l'attore si sarebbe offerto spontaneamente.

La mail di U-Power che anticipava l'esibizione

L'aspetto più importante è legato a quanto anticipato da U-Power nelle mail per i fornitori e rivenditori: sarebbe stata anticipata la promozione delle scarpe indossate da John Travolta nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Il Codacons ha annunciato una conferenza stampa per le 18.30 del 9 febbraio nella quale solleverà altri dubbi in riferimento alla pubblicità occulta presunta con PoltroneSofà, sponsor di Sanremo. Le gag nel corso delle serate del Festival, coinvolgendo direttamente Amadeus e i divani dell'azienda, potrebbero non trasmettere con chiarezza l'intento commerciale ai telespettatori.