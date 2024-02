Le prime parole di Amadeus alla presentazione di Sanremo 2024: “Con queste luci sembro Paola Ferrari” Amadeus ha aperto la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2024 con una lamentela dichiarata in chiave ironica: “Io ho le lenti a contattato e con queste luci che non avevo gli altri anni, non vi vedo bene. Questo è il modello Paola Ferrari”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Inizia oggi la ‘settimana di Sanremo‘: lunedì 5 febbraio Amadeus, in diretta dal Roof del Teatro Ariston, sta presentando la nuova edizione della kermesse da lui diretta e condotta che andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2024 (puoi seguire la diretta live qui). Dopo la parte dedicata a Rai Pubblicità, il conduttore e direttore artistico ha preso la parola, ma le luci puntate addosso non lo hanno messo subito a suo agio: "Ho le lenti a contatto, non vi vedo. Sembro Paola Ferrari", il commento prima di proseguire con le domande.

Le prime parole di Amadeus in conferenza stampa

"Io ho le lenti a contattato e con queste luci che non avevo gli altri anni, non vi vedo bene. Questo è il modello Paola Ferrari": queste sono state le prime parole di Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2024. Dopo aver citato la collega, l'ha salutata: "La saluto, è un'amica", ha concluso.

"Rosa Chemical mi ha promesso che non bacerà nessuno"

Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo, ha poi ricordato l'episodio più chiacchierato della scorsa edizione del Festival: il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Il conduttore e direttore artistico ha così commentato davanti ai giornalisti: "Rosa Chemical, ospite mercoledì in piazza Colombo, ha promesso che non bacerà nessuno". Il cantante, Big dello scorso anno, si esibirà da Piazza Colombo il 7 febbraio, nel corso della seconda serata della kermesse. Amadeus, prima di concludere la diretta, ha rivolto i suoi complimenti a Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras, conduttori del Prima Festival.

