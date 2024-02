L’autore di “Meno male che Silvio c’è” escluso da Sanremo, il nuovo brano fa commuovere Marta Fascina Il cantante Andrea Vantini aveva candidato il brano “Il mio cuore lo sa” – dedicato a Silvio Berlusconi – a Sanremo. Il rifiuto non lo scoraggia, sogna di girare il videoclip della canzone a Villa Arcore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Presidente siamo con te. Meno male che Silvio c'è" un inno a Silvio Berlusconi diventato virale soprattutto dopo il video di una sostenitrice dell'ex presidente che lo cantava piangendo. Ora che Silvio non c'è più, Andrea Vantini, autore del brano, ha in cantiere una nuova canzone dedicata a Berlusconi, magra consolazione dopo non essere stato ammesso a Sanremo. A Repubblica ha raccontato: "Purtroppo non è bastato per essere ammesso a Sanremo. Penso sarebbe stato un meraviglioso omaggio, ma Amadeus fa come gli pare".

La nuova canzone dedicata a Berlusconi: "Il mio cuore lo sa"

"Il mio cuore lo sa" è il titolo dell'ultima canzone dedicata a Silvio Berlusconi. Il cuore di Andrea Vantini sa che il suo nuovo brano è più nostalgico e commovente, racconta infatti gli ultimi giorni del presidente. L'idea per il pezzo gli è venuta dopo che – a pochi giorni alla scomparsa di Berlusconi – il pezzo "Meno male che Silvio c'è" è schizzato in cima alle classifiche delle piattaforme di streaming. L'artista ha raccontato che "Il mio cuore lo sa" avrebbe fatto scoppiare in lacrime Marta Fascina, una delle prime persone a sentire il brano.

Il rifiuto di Amadeus e il videoclip ad Arcore

Andrea Vantini ha parlato del rifiuto di Sanremo, l'etichetta discografica che ha prodotto "Il mio cuore lo sa" aveva infatti candidato il brano al Festival ma: "Non se ne è fatto niente e non sanno che si sono persi, ma io non mollo". Ora il desiderio di Vantino è quello di poter girare il videoclip del brano ad Arcore, una richiesta che per il momento non ha avuto seguito. Il cantante non getta la spugna e nel frattempo canta "il sogno continuerà" perché Berlusconi per Vantini è "stat o prim ammor".