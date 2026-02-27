Laura Pausini e Gianluca Grignani si rivedono a Sanremo 2026 dopo le polemiche: cos’è successo tra i due cantanti

Laura Pausini e Gianluca Grignani si incontrano a Sanremo 2026, per la prima volta dopo le polemiche che li hanno visti protagonisti. I due si erano scontrati per il rifacimento della canzone La mia storia tra le dita. Il cantante affiancherà Luché nella quarta serata, quella dedicata alle cover.

Laura Pausini e Gianluca Grignani si incontreranno sul palco dell'Ariston durante la serata cover, quella dedicata ai duetti, in cui il cantante affiancherà Luchè. Tra i due, però, i rapporti non era poi così idilliaci. Era nata, la scorsa estate una polemica a causa del brano La mia storia tra le dita, la canzone che Pausini ha incluso nell'album Io Canto 2, uscito il 6 febbraio, a poche settimane dal Festival.

Le parole incriminate di Laura Pausini su Gianluca Grignani

In un'intervista al Corriere della Sera, la cantante ha spiegato di aver costruito Io Canto 2 con l'intento di celebrare le canzoni italiane che più ha amato, facendone delle cover, anche in diverse lingue ed è per questa ragione che aveva scelto il brano di Gianluca Grignani. Secondo Pausini, l'editore aveva avvertito il cantante della volontà di pubblicare la sua versione del brano, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, perché Grignani si è risentito del comportamento adottato dalla collega. Al quotidiano, infatti, lei aveva ribadito:

Sono rimasta un po’ sorpresa. In privato ho scritto loro tutto quello che pensavo. Il mio omaggio è fatto con il cuore. Il mio modo di vivere e lavorare si basa sempre sul rispetto. Forse però stavolta io non l’ho sentito nei miei confronti.

I motivi della diffida alla cantante conduttrice di Sanremo

La reazione di Grignani, però, non si è lasciata attendere e, infatti, ha diffidato Laura Pausini. Il cantante ha accusato la collega di aver modificato leggermente il testo della canzone La mia storia tra le dita, stravolgendone il senso. Il suo intento era quello di tutelare la sua creazione artistica dal punto di vista legale e in una nota, infatti, aveva fatto sapere: "Gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all'Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l'integrità della loro opera". Il cantante era stato poi intervistato e sulla questione aveva ribadito di essere dispiaciuto, ma di essersi trovato nella condizione di doverlo fare e sostiene di non essere stato informato delle modifiche che Pausini avrebbe apportato nelle versioni spagnola, portoghese e francese. Nel frattempo da parte della Pausini il commento fu lapidario: "Questa storia inizia a essere ridicola".

Il ritorno di Grignani a Sanremo per il duetto con Luchè

Non è certo una cosa insolita la presenza di Gianluca Grignani sul palco dell'Ariston, dove è stato in gara nel 2023 con il brano Quando ti manca il fiato, mentre l'anno prima aveva affiancato Irama, cantando proprio La mia storia tra le dita. Quest'anno, a volerlo al suo fianco, è stato Luché con cui il cantante si esibirà nella canzone Falco a metà.