La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia alle Terme di Caracalla: le canzoni e gli ospiti su Rai 1

Il 18 luglio, su Rai 1 alle 21:30, andrà in onda la replica del concerto “Semplicemente Fiorella”, con cui Fiorella Mannoia ha festeggiato i suoi 70 alle Terme di Caracalla a Roma, con tanti gli ospiti del mondo della musica italiana. In scaletta numerosi successi dell’artista, da “Quello che le donne non dicono” a “Che sia benedetta”.