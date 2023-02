Jonathan Kashanian conduce Una voce per San Marino: “Mediaset ha impedito a Prati di partecipare” “Si era iscritta regolarmente, si è presentata e ci teneva”, spiega Kashanian conduttore della kermesse canora. “Ma lei ha un’esclusiva con Mediaset, che non le ha concesso la liberatoria e così è stata costretta a ritirarsi”.

A cura di Giulia Turco

Jonathan Kashanian conduce Una voce per San Marino, la kermesse musicale che aprirà le porte per il vincitore all’Eurovision 2023 in programma per il prossimo 13 maggio a Liverpool. “Nessun paragone con il Festival di Sanremo”, chiede Kashanian. “I loro mezzi, da tutti i punti di vista, sono molto diversi dai nostri”.

Pamela Prati e Francesco Monte non ci saranno

Nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, due dei nomi dati quasi per certi nella competizione canora alla fine resteranno fuori dai giochi. Si era parlato di Pamela Prati che, per via dell’impegno con il GFVip, si trova costretta a fare un passo indietro. “Si era iscritta regolarmente, si è presentata, avrebbe dovuto accedere alle semifinali, ci teneva e molti spettatori secondo me darebbero stati curiosi di vederla”, spiega Kashanian. “Ma lei ha un’esclusiva con Mediaset, che non le ha concesso la liberatoria. Questo è quello che ci hanno comunicato nei giorni scorsi”. Non ci sarà nemmeno Francesco Monte, ex volto dei programmi Mediaset che partecipò in gara già lo scorso anno: “Non ha superato la semifinale”, aggiunge il conduttore. “Molti magari pensano che i nomi popolari possano farci comodo, ma questa è la dimostrazione della nostra buona fede. La giuria, evidentemente, ha ritenuto che il suo brano non fosse migliore di quello di altri per Una voce per San Marino.”.

Come seguire Una Voce per San Marino 2023

Lo show andrà in onda sabato 25 febbraio in diretta su San Marino RTV a partire dalle ore 21:00. Sarà disponibile sul digitale terrestre al canale 831, su Tivùsat sul canale 93, su Sky sul canale 520, ma anche in streaming sul sito di San Marino RTV. “Di sicuro ci sarà un saluto e un ricordo a Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2 e San Marino RTV”, ha spiegato il conduttore che sarà affiancato sul palco da Senhit. “La serata di una Voce per San Marino per quanto mi riguarda sarà dedicata interamente a Ludovico”.