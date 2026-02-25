J-Ax sulla rappresentanza di genere a Sanremo 2026: “Conti non sceglie più uomini, dovete streammare più donne”

J–Ax, Sanremo 2026

Intervenuto durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, J-Ax si è pronunciato in merito alla rappresentanza di genere alla kermesse, ma anche nell'industria discografica italiana. Il rapper, in competizione con "Italia Starter Pack", che canterà nella seconda serata, ha commentato le esibizioni di artiste come Ditonellapiaga, Arisa, ma soprattutto di Levante: "Bellissime le canzoni, interpretazioni ineccepibili". L'argomento si è poi spostato sulla disparità numerica che il Festival accoglie, non solo nella linea dei concorrenti, ma in tutto il comparto autoriale e di produzione delle canzoni. Infatti, se tra i concorrenti la differenza è di 20 a 10, rispettivamente tra uomini e donne, il divario si accentua registrando 21 uomini e sole 2 donne tra i direttori d'orchestra, con Nicole Brancale per l'esibizione di Serena Brancale e Carolina Bubbico per Ditonellapiaga.

J-Ax: "Non credo che la disparità sia perché Conti sceglie più gli uomini: dovete streammare più donne"

J-Ax si è espresso così sul tema: "Non credo che la disparità sia perché Conti sceglie più gli uomini: dovete streammare più donne". Il rapper si è lanciato poi in un parallelismo sportivo, argomento tra i più discussi negli ultimi anni: "Funziona così anche nello sport: cioè, se il calcio femminile portasse il fatturato che porta il calcio maschile, immagino che ci sarebbero le partite in prima serata anche per loro, no?". Infine ha chiosato invitando il pubblico ad ascoltare le canzoni a prescindere dal genere di chi le canta.

J-Ax a Sanremo 2026 con Italia Starter Pack

J-Ax ha esordito da solista sul palco del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Italia Starter Pack". L'esordio assoluto in gara era arrivato a Sanremo 2023, quando gli Articolo 31 avevano portato sul palco "Un bel viaggio", un richiamo autobiografico e nostalgico all'amicizia e alle avventure vissute dal duo dagli anni '90 in poi. Tutt'altro, invece, è ciò che rappresenta il nuovo brano, che riprende i tratti semantici e la satira sociale de "L'italiano medio", ma con una marcata musicalità country. Intercettato ai microfoni di RaiPlay, l'artista ha spiegato il concetto alla base del titolo e del brano: "È il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano e a vivere in Italia, ad avere a che fare con noi. Quando stavamo scrivendo questa canzone, la prima cosa che abbiamo pensato una volta finito il testo è stata: Sanremo. Perché Sanremo è l’Italia, è il palco dove tutta Italia guarda, assiste, sta attenta, commenta".