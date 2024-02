Ibrahimovic a Sanremo 2024, l’ex calciatore ad Amadeus: “Sono venuto per proteggerti da te stesso” Dopo la partecipazione del 2021, l’ex calciatore a sorpresa ospite della prima serata. Nella gag sul palco con Amadeus, Ibrahimovic chiede il posto che era stato di Mattarella un anno fa: “Perché, quanti gol ha fatto lui?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al festival di Sanremo 2024 arriva la prima sorpresa della serata inaugurale, con l'ingresso in teatro di Zlatan Ibrahimovic. L'ex calciatore del Milan, che è stato sul palco con Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021, nell'edizione con l'Ariston vuoto, torna come ospite senza preavviso. A precederlo una musica gitana partita dopo l'esibizione di Sangiovanni. Un attimo di smarrimento di Amadeus, prima dell'apparizione di Ibrahimovic, non prevista in scaletta.

Zlatan Ibrahimovic a sorpresa ospite a Sanremo 2024

"Posso farti una domanda? Che ci fai qui?", ha chiesto Amadeus e di pronta risposta Ibra: "Che ci fai tu qui?". Il conduttore aggiunge: "Io come accaduto quando sei venuto tre anni fa, presento il Festival". E quindi Ibrahimovic, replicando quel tono perentorio che era stato l'anima delle gag di quel festival nel 2021, rimprovera Amadeus: "Io ho 42 anni e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo. Il motivo della mia presenza è proteggerti da te stesso. Ti ricordi i casini combinati l'anno scorso? Nonostante i tuoi casini vedo il teatro pieno".

Ibrahimovic chiede il posto che era di Sergio Mattarella

"Devo ringraziare Zlatan, hai partecipato all'edizione in lockdown e sei stato di grandissimo aiuto", dice Amadeus, ricordando proprio la desolazione di quell'edizione: "Pensa se eri da solo, che tristezza, tu e il tuo naso e tutti quei palloncini". Ibrahimovic chiede quindi dove debba sedersi e indica il balconcino vuoto dove, in apertura del Festival del 2023 si era accomodato per alcuni minuti il presidente della Repubblica: "Lì si è seduto Mattarella, in 74 anni è successo solo a lui". "E perché, quanti gol ha fatto?", chiede Ibrahimovic. Quindi Amadeus, scherzando lo invita a sedersi in prima fila: "Io ti ho riservato il posto in prima fila accanto a tua moglie, rimarrai per tutta la sera con noi".