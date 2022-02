I Coma Cose sono positivi al Covid e per questo non saranno a Sanremo Il duo artistico di Fiamme Negli Occhi si sarebbe dovuto esibire nel corso della seconda serata del Festival giovedì 3 febbraio, in collegamento con la nave Costa Toscana. Ci sarà comunque Gaia Gozzi.

I Coma Cose sono risultati positivi al Coronavirus e per questo si trovano costretti a rinunciare alla loro partecipazione al Festival di Sanremo. Il duo artistico, che ha partecipato alla competizione lo scorso anno con il brano Fiamme Negli Occhi, sarebbe dovuto intervenire con una performance nel corso della seconda serata di giovedì 3 febbraio, in collegamento con la nave Costa Toscana di Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Lo fa sapere Claudio Fasulo nel corso della conferenza stampa che anticipa la terza serata del Festival. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano stanno bene ma dovranno trattenersi in isolamento obbligatorio.

L'annuncio nel corso della conferenza stampa

L'assessore alla cultura Giuseppe Faraldi ha donato ad Amadeus una maglietta celebrativa del Festival: "Per andare avanti su tutti i fronti a Sanremo". Claudio Fasulo anticipa cosa accadrà nel corso della terza serata: "Grandi ospiti a partire da Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, la carabiniera Martina Pigliapoco che ha salvato una donna dal suicidio, con Amadeus avremo modo di raccontare questa storia importante. Sulla nave con Orietta Berti e Rovazzi ci sarà Gaia, non i Coma_Cose perché sono positivi". L'ordine di esibizione degli artisti non verrà diffuso, perché è legato ai codici del voto e ci stanno ancora lavorando. Diffonderanno la scaletta nel pomeriggio.

Chi sono i Coma Cose

I Coma_Cose, duo musicale italiano indie-pop/rap composto da Fausto Zanardelli (aka Fausto Lama) e da Francesca Mesiano (aka California). I due, che fanno coppia anche nella vita, sono una delle band più note nell'ambiente indie-pop italiano, formatasi nel 2017 a Milano. Nel 2021, hanno partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Fiamme negli occhi". Sono conosciuti anche per la loro enorme attenzione ai testi, alla capacità di giocare con le parole, usare tantissimi calembour e giochi di parole varie. I due, poi, sono amanti del cantautorato italiano, citando più o meno esplicitamente alcuni tra gli artisti che hanno segnato la musica italiana.