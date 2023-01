Guè Pequeno difende Madame: “Non capisco tutto questo accanimento contro di lei” Il rapper, ospite a Sanremo giovedì sulla nave di Salmo, prende posizione nel caso Madame a Sanremo: “C’è troppo accanimento”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La grande attenzione di questa prima metà di gennaio è tutta rivolta al Festival di Sanremo 2023, dal 7 all'11 febbraio. In effetti, manca meno di un mese all'evento che catturerà per una settimana tutti i riflettori, nonostante Mediaset abbia già annunciato una agguerrita controprogrammazione. Un gesto commendevole, che però qualcuno considera anche suicida. Intanto, al Festival di Sanremo ci sarà anche Gué Pequeno, ospite della nave commerciale capitanata da Salmo, nella serata del giovedì. Al Corriere della Sera racconta: "È la cornice giusta. Noi rapper lo ripudiavamo, prima di Baglioni era una cosa vetusta. Quest’anno in gara c’è Lazza, ma fossi in lui avrei aspettato: ha ancora molto da dire prima di cercare il riconoscimento della gente per strada". Poi dice la sua su Madame: "C'è accanimento".

Le parole di Gué Pequeno

La polemica per il falso vaccino di Madame non tocca Gué Pequeno, colpito piuttosto dall'accanimento nei confronti dell'artista: "Indipendentemente dalla sua scelta, mi colpisce l’accanimento. Del resto ha scelto di essere una presente sui social su ogni tema, è una Fedez al femminile". Poi parla del politically correct, come in una sua canzone "Free":

Dalla dittatura del politically correct all’ipocrisia di chi parla di black lives matter ed è razzista, del resto siamo il paese piu razzista d’Europa. L'introspezione alla Marracash? Con la musica non devi per forza vincere il Pulitzer o salvare il mondo. Ci sono colleghi più bravi di me nel coinvolgere in profondità l’ascoltatore, ma non sono uno che vuole essere ragazzino a vita: è l’attitudine del chissene del rap.

La situazione "Madame"

Tutto è cominciato con il coinvolgimento di Madame, insieme alla tennista Camila Giorgi, nell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid, che a febbraio aveva portato all’arresto di tre persone, di cui due medici. In una serie di post, poi rimossi, Madame aveva cercato di spiegare la sua versione dei fatti al pubblico e ai fan: "Non ho eseguito prontamente il vaccino perché anche la mia famiglia era diffidente, ma occorre informarsi a mente lucida, senza farsi prendere dal panico". Il post è stato poi rimosso.