Gianni Morandi in viaggio verso Sanremo: il cantante ha accettato l'invito di Amadeus Gianni Morandi è in viaggio verso il Festival. Durante la conferenza stampa di questa mattina, Amadeus aveva comunicato ai giornalisti di aver invitato il cantante.

Gianni Morandi è "In viaggio verso Sanremo!". A dare l'annuncio via social è lui stesso con uno scatto su Instagram insieme alla moglie Anna. Proprio oggi, durante la conferenza stampa, Amadeus aveva confessato ai giornalisti di averlo invitato: "Se non hai impegni giovedì, fallo un salto".

Morandi su Instagram: "Sanremo mi piace! Belle le canzoni”

Ieri sera Gianni Morandi aveva condiviso uno scatto in cui era in posa davanti al televisore, sullo sfondo Amadeus e Marco Mengoni: "Sanremo mi piace! Belle le canzoni e sono forti questi due ragazzi…". Durante Viva Rai2 aveva poi mandato un messaggio di saluto in diretta a Fiorello. Forse due indizi sulla nostalgia che il cantante stava provando per la kermesse canora.

Gianni Morandi alla 74esima edizione del Festival

Un'assenza che si stava iniziando a far sentire quella dell' "eterno ragazzo" sul palco dell'Ariston. Tanto che durante la prima serata del Festival, Marco Mengoni – in uno sketch in cui si sono ripercorsi i momenti iconici delle edizioni precedenti- ha ricordato quando Morandi spazzò via le rose distrutte da Blanco. In quell'occasione era salito sul palco con scopa e paletta, una mossa nata casualmente: "Ho visto queste tre ragazze che pulivano e mi è venuto naturale chiedere una scopa per aiutare. Un gesto che poi è diventato simbolico". Morandi, durante l'esibizione di Blanco, si trovava dietro le quinte, ai microfoni di Viva Sanremo raccontava: "Avevo fatto una bella foto di Blanco e la stavo postando poi sento un casino…. Blanco ha spaccato tutto". Il cantautore lo scorso anno era stata la spalla di Amadeus e ancora una volta risponde alla chiamata per prendere parte alla kermesse canora. Nel 2011 e nel 2012 era stato conduttore mentre ha partecipato come concorrente per sette volte, vincendo nel 1987 con Si può dare di più insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Nel 2022 era arrivato terzo in classifica con Apri tutte le porte. La porta del Festival per lui rimane sempre spalancata.