Gazzelle a Sanremo: “Lo dedico a lei, che mi manca tanto”, chi è Giovanna citata sul palco

Gazzelle al termine dell'esibizione sulle note della sua canzone ‘Tutto qui' nella serata finale del Festival di Sanremo 2024 ha rivolto un pensiero a Giovanna, "Una persona che mi manca tanto". La donna in questione è la suocera, madre della fidanzata Ilaria Loriga.

La dedica di Ilaria Loriga e Gazzelle per Giovanna

"A te mami. G. Avresti votato come una matta" ha scritto tra le stories Ilaria Loriga negli ultimi minuti. Dopo l'esibizione del fidanzato Gazzelle, l'attrice originaria di Sassari ha svelato l'identità della persona che il cantante ha citato dopo la sua esibizione nella serata finale di Sanremo 2024. "Voglio dedicare questa mia esperienza a Giovanna, una persona che mi manca tanto" ha infatti dichiarato l'artista prima di salutare il palco dell'Ariston.

La donna sarebbe morta, stando ai messaggi di affetto e nostalgia condivisi sui social, nell'ultimo anno, da Ilaria Loriga. Il 1 marzo del 2023 l'attrice ha infatti scritto in un post: "Ti amo e ti amerò per sempre. Tua figlia, quella matta che ti faceva sempre gli scherzi".

Chi è Ilaria Loriga, la fidanzata di Gazzelle

Ilaria Loriga sostiene il fidanzato Gazzelle in gara a Sanremo 2024. Con una IG story ha invitato i suoi fan a votarlo: "Forza, 03" ha scritto questa mattina a corredo di una foto del cantante con il quale è fidanzata da oltre due anni. Nata nel giugno del 1998 a Sassari, vive a Roma ed è un'attrice. Ha recitato in diversi film di successo come Amleto è mio fratello, 1994 e Do ut des e serie televisive come Luna Park, Lea e i bambini degli altri. Oltre al lavoro nel mondo del cinema, si dedica all'argilla: su Instagram rende pubblici numerosi momenti in cui si dedica alla lavorazione della ceramica. Alcune immagini pubbliche su IG la vedono anche accanto al fidanzato, il cantante Gazzelle, che segue ad ogni suo concerto. "È stato incredibile amore mio" ha scritto come didascalia ad un post ricco di foto scattate durante un live.