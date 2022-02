“Fregni”, il commento di Elodie all’esibizione di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 Blanco e Mahmood con “Brividi” hanno conquistato il primo posto della classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Tanti i commenti social sulla loro esibizione, tra cui quello di Elodie.

Il Festival di Sanremo 2022 è iniziato in grande stile. La prima serata di questa 72esima edizione ha registrato un record di ascolti tv, diventando il miglior esordio della gestione di Amadeus. C'era grande attesa per le esibizioni dei primi 12 Big in gara, sopratutto per quella di Blanco e Mahmood, che sembrano essere i favoriti. Il loro brano, Brividi, il loro look e la complicità sul palco dell'Ariston hanno conquistato il pubblico e i social, dove si sono subito scatenati i commenti sulla loro esibizione.

La reazione di Elodie alla performance di Blanco e Mahmood

A commentare la performance di Blanco e Mahmood è stata anche Elodie, che in passato ha partecipato al Festival di Sanremo sia in gara che come super ospite. Sul suo profilo Instagram, la cantante ha condiviso un selfie con alcuni amici, con cui ha guardato la prima serata della kermesse, e ha poi commentato l'esibizione: "Fregni". La loro canzone ha conquistato la prima posizione della classifica e anche social, dove molti utenti hanno commentato con lo stesso pensiero di Elodie.

La classifica della prima serata di Sanremo 2022

La classifica della prima serata del Festival ha premiato Blanco e Mahmood, che si sono guadagnati la prima posizione con Brividi. Al secondo posto La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao, una canzone che ha fatto ballare l'Ariston e sembra già pronta a diventare un tormentone, indipendentemente dal risultato della gara. All'ultimo gradino del podio troviamo Dove si Balla di Dargen D'Amico. Tra i superospiti della serata i Maneskin, che ritornano sul palco dopo la vittoria dell'anno scorso, i Meduza e Matteo Berrettini. Ornella Muti è stata la co-conduttrice della serata con Amadeus e Fiorello. Per stasera è attesa Drusilla Foer.