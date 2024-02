Fantasanremo 2024 della seconda serata in tempo reale: cantanti e punti aggiornati Fred De Palma apre la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e conquista i primi punti del secondo appuntamento con il Fantasanremo 2024. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È cominciata la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e anche stasera occhi puntati sul Fantasanremo 2024. I big in gara che si esibiranno nel corso del secondo appuntamento con la kermesse potranno mettere in atto diverse azioni per aggiungere nuovi punti a quelli conquistati ieri sera. La classifica stilata dopo la prima serata vede Dargen D'Amico al primo posto con 115 punti. Sul podio con lui LA SAD (85 punti) e Loredana Berté con 75 punti. Le sfide sono di nuovo aperte: ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

Bonus e malus anche per gli artisti che presentano

Per questa sera i punti bonus e malus saranno attivi anche per gli artisti che si esibiranno nella terza serata del Festival. La sfida del FantaSanremo dunque non vedrà protagonisti solo i Big in gara che canteranno la loro canzone questa sera, bensì anche coloro chiamati a presentare i loro colleghi e sfidanti.

Fred De Palma apre la serata: bonus per il primo che si esibisce

Fred De Palma ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo 2024: +10 per lui essendo stato il primo ad esibirsi, altri +10 per il look total black scelto per l'esibizione. Altri +10 per aver dedicato la canzone a un familiare, i suoi genitori, +10 per aver donato i fiori al direttore d'orchestra. A presentarlo è stato Ghali: +5 per il cantante. +10 per LA SAD che twerkano sul palco: sul palco dell'Ariston hanno presentato Nek e Francesco Renga.