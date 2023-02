Fantasanremo 2023, quando si aggiornano i punti in classifica: i bonus e i malus dei cantanti Al via il Festival di Sanremo 2023 e, parallelamente, anche al Fantasanremo. Nel corso della prima serata si sono esibiti 14 dei 28 Big, guadagnando una serie di punti nella gara social che coinvolge più di 4 milioni di squadre. Ecco la classifica aggiornata dopo la serata del 7 febbraio.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 7 febbraio è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2023, durante la quale si sono esibiti i primi 14 Big in gara. Grazie alla performance sul palco dell'Ariston (e non solo), ognuno di loro ha guadagnato diversi punti al Fantasanremo, la sfida social che si svolge parallelamente al Festival. C'è chi ha guadagnato bonus battendo il cinque a Morandi, chi ha ringraziato il pubblico in prima persona, chi ha scelto la "scapezzolata" e chi semplicemente ha provato a evitare di far prendere "malus" alla squadra che l'ha scelto come capitano. Ecco la classifica aggiornata dopo la prima serata.

Punti Fantasanremo 2023, la classifica dopo la prima serata

Nella prima serata di Sanremo 2023 si sono esibiti 14 dei 28 artisti in gara, da Anna Oxa a Marco Mengoni (uno dei favoriti alla vittoria) passando per i Colla Zio, Olly, Elodie e Ariete. Ognuno di loro ha guadagnato diversi punti al Fantasanremo, creando così la prima parziale classifica. Sul sito ufficiale, infatti, si può vedere la posizione dei cantanti, i rispettivi punti e anche le azioni che hanno permesso loro di guadagnarli. Di seguito l'elenco completo:

Mr. Rain (65 punti) Colla Zio (45 punti) Coma_ Cose (45 punti) Mara Sattei (45 punti) Gianluca Grignani (40 punti) I Cugini di Campagna (40 punti) Leo Gassmann (40 punti) Anna Oxa (35 punti) gIANMARIA (35 punti) Marco Mengoni (35 punti) OLLY (35 punti) Ariete (25 punti) Elodie (25 punti) Ultimo (25 punti)

I bonus e malus della prima serata

Sono diversi i piccoli gesti che fanno guadagnare, agli artisti in gara, bonus e malus. Ogni performance viene attentamente valutata dagli organizzatori del Fantasanremo, secondo un regolamento pubblicato sul loro sito prima dell'inizio del Festival. Durante la prima serata, i bonus più comuni sono stati quelli assegnati ai cantanti presentati dalla co-conduttrice Chiara Ferragni, oppure il gesto di battere il cinque a Gianni Morandi. Importante anche la scelta degli outfit: glitter e paillettes fanno guadagnare 5 punti in più, così come il total white o gli occhiali da sole (un omaggio a Dargen D'Amico). Quanto ai malus invece i più comuni sono stati l'entrata direttamente sul palco, senza passare delle famose scalinate dell'Ariston, e il fatto di sedersi sul palco durante l'esibizione.

Quando si aggiornano i punti del Fantasanremo

Dopo la fine della serata, gli organizzatori del Fantasanremo conteggiano i punti totalizzati da ogni artista e aggiornano la classifica sul sito. Si tratta di un lavoro che inizia in realtà quando il Festival finisce e che va poi avanti tutta la notte. Gli stessi organizzatori rivedono la diretta, poi aggiornano le varie posizioni. I numeri esatti sono quindi disponibili dalle prime ore del mattino.