Elettra Lamborghini: "A Sanremo c'è un cantante in gara con un brano che ho scartato". Le ipotesi

A cura di Sara Leombruno

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Sanremo in vista della terza serata del Festival, Elettra Lamborghini, co-conduttrice odierna insieme a Miriam Leone e Katia Follesa, ha confermato di aver rifiutato una delle canzoni in gara tra i Big di quest'anno. Ma qual è il brano inquestione? La risposta potrebbe essere arrivata da Davide Maggio, che sostiene si tratti di Amarcord di Sarah Toscano.

Le parole di Elettra Lamborghini sul brano scartato

Parlando di musica e di canzoni in gara, nel corso della conferenza stampa, Lamborghini ha confermato un rumor che girava da qualche tempo relativo ad una canzone che sarebbe stata da lei scartata e che ora sarebbe in gara. “È vero che in gara c’è un pezzo che ti avevano proposto?”, la domanda del giornalista. Alla quale l'artista ha risposto: “È vero, non la sentivo mia però devo dire che la resa sul palco è molto bella. Non voglio dire di chi è”.

Le ipotesi

Dopo le affermazioni, sul web erano cominciate a rincorrersi voci su quale avrebbe potuto essere la canzone in gara: alcuni sostenevano si trattasse di Fuorilegge di Rose Villain, altri di Chiamo io chiami tu di Gaia. Davide Maggio, però, sostiene si tratti di Amarcord di Sarah Toscano. "La co-conduttrice della terza serata non ha ritenuto nelle sue corde il brano, passato poi alla giovanissima Sarah Toscano, all’esordio alla kermesse", sostiene il giornalista.